Stellini annuncia il ritorno di Conte: “Pronto a dare il 110%”

Stellini, storico vice di Conte, rilascia un annuncio importante sul ritorno in panchina del tecnico pugliese

Molti cambiamenti all’orizzonte per quanto concerne il prossimo calciomercato, soprattutto in ambito panchine. Molte squadre importanti sostituiranno l’attuale allenatore e c’è curiosità per capire la prossima destinazione di alcuni tra i tecnici più ambiti. Inevitabile pensare ad Antonio Conte, che sta scaldando i motori per riproporsi ad alto livello.

Il tecnico pugliese è ormai fermo da quasi un anno, ma a giugno i tempi saranno maturi per un suo ritorno su una panchina di prestigio. Con voci che lo vogliono nuovamente in Serie A, per motivazioni professionali ma anche personali. E negli ultimi mesi, i rumours su di lui si sono susseguiti a raffica. Con l’interessamento del Napoli confermato a più riprese, con l’ipotesi Roma, con la suggestione di un ritorno alla Juventus e con l’idea al momento apparentemente più calda, quella di un approdo al Milan.

Conte, l’annuncio sul ritorno in panchina: ‘avvertimento’ al Milan

Sul futuro del tecnico, è stato interpellato Cristian Stellini, il suo storico vice. Nel corso di una intervista a ‘Cusano Tv’, ha rilasciato dichiarazioni interessanti che aiutano a farsi un’idea della sua prossima panchina.

Non è ancora fatta, però, per vederlo al Milan, come spiega Stellini: “Da parte sua c’è voglia di tornare in panchina, ma dipenderà dal progetto che gli sarà proposto. Posso dire soltanto questo, per adesso, la decisione la prenderà lui. Attende un progetto che possa stimolarlo come già avvenuto in passato e in quel caso sarà pronto a dare il 110 per cento. Quale sarà la sua scelta? Potrebbero essere tutte o nessuna, lui visto il suo livello potrebbe essere adatto a tutte”.