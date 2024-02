È spagnolo il dopo Pioli: è il preferito del Milan

Mirino sul presente con le vicende di campo, ma focus anche sul futuro per il Milan con la posizione di Stefano Pioli da valutare per la prossima stagione. Spunta un altro nome

In casa Milan il mirino è puntato sulla prossima grande sfida di Serie A contro il Napoli. Big match da non fallire per i rossoneri nella corsa ad un piazzamento importante in campionato.

Stefano Pioli resta quindi focalizzato sulle vicende di campo anche se non mancano le voci sul suo futuro. A tal proposito l’ad Giorgio Furlani oggi è stato chiaro ribadendo la fiducia che il club ripone nell’allenatore: “L’ho sempre detto: Pioli è il nostro mister, l’ha ripetuto anche Zlatan. Siamo fortunati ad averlo, siamo grati per quello che ha fatto con il Milan finora e siamo con lui”.

La società non vuole distrazioni perché ci sono ancora obiettivi da raggiungere, ma in un’annata di alti e bassi come quella attuale appare inevitabile mettere sul piatto anche il futuro del tecnico. Al netto delle vicende di campo sono innumerevoli gli allenatori accostati al Milan in questi mesi, e a tal proposito potrebbe tornare in auge un tecnico spagnolo già in passato orbitato intorno ai rossoneri.

Calciomercato Milan, anche Lopetegui per il dopo Pioli

Secondo quanto evidenziato dal portale iberico ‘Relevo’ il preferito del Milan potrebbe essere Julen Lopetegui. Si tratterebbe di uno degli allenatori più stimati all’interno del direttivo rossonero per le sue metodologie, oltre che per le sue competenze e la capacità di intraprendere un progetto giovane e vincente.

Lopetegui al momento è senza squadra dopo la sua ultima esperienza al Wolverhampton. Recentemente ha peraltro rifiutato un’offerta milionaria dall’Arabia Saudita oltre che ad alcune proposte dalla Premier League. Nelle ultime settimane peraltro si è parlato anche di Bayer Leverkusen, come eventuale erede di Xabi Alonso.

Lopetegui dal canto suo attende ed ora anche il Milan lo segue da vicino per la prossima estate.

