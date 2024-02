Dalle voci su Pioli al futuro di Giroud, la chiosa di Furlani: “Fortunati ad averlo”

Milan, le parole di Giorgio Furlani all’evento legato alla presentazione della quarta maglia. Tanti i temi approfonditi dall’ad

Come sempre senza peli sulla lingua. In maniera diretta l’amministratore delegato del Milan, presente all’evento organizzato per la presentazione della quarta maglia che indosseranno gli uomini di Pioli, ha toccato diversi argomenti nel corso dell’intervista rilasciata ai giornalisti presenti.

A cominciare dall’importanza di Ibra per il nuovo asset e dalla questione nuovo stadio a San Donato: “Ibra è un grandissimo valore aggiunto, campione in campo e lo sarà anche fuori dal campo. Fortunati noi ad averlo come nostro partner. Questione stadio? Noi abbiamo questo progetto a San Donato, andiamo avanti per la nostra strada. Iter lungo, ovviamente. Tra i svantaggi che in Italia ènon si riescono a fare investimenti in infrastrutture. Speriamo di avere uno stadio nuovo in tempi non troppo distanti”.

Dopo aver definito “sfortunato” il percorso in Champions complice anche i tanti infortuni, Furlani non ha chiuso le porte all’ambizione di ritornare in corsa per lo Scudetto: “Speranza di ritornare in corsa? Chiedetelo all’allenatore e ai calciatori. Noi andiamo ogni giornata per vincere: i conti a fine stagione“. Immancabile poi un commento sulle prestazioni fornite da Rafa Leao, apparso non impeccabile sotto porta: “Tutti i calciatori sono apprezzati. Rafa è stato sfortunato davanti alla porta, il gol arriverà”.

Milan, Furlani nella scia di Ibra: “Voci sulla panchina? Mi annoiano, siamo con Pioli”

Proiettandosi al big match in programma contro il Napoli, Furlani ha ribadito come in casa Milan trapeli fiducia in vista della sfida contro i rossoneri. L’emergenza è ormai alle spalle e i tanti infortunati sono in via di guarigione. Anche questo spiega le strategie assunte dai rossoneri nel corso della scorsa campagna acquisti invernale:

MERCATO – “Siamo contenti che sia tornato Gabbia che è molto in forma. Abbiamo Kjaer e Simic, gli infortunati stanno rientrando. Abbiamo sempre detto: “Non compriamo per comprare”, che sarebbe stato per soddisfare la folla più che un’esigenza reale”.

VOCI PANCHINA MILAN – “Mi annoiano. L’ho sempre detto: Pioli è il nostro mister, l’ha ripetuto anche Zlatan. Siamo fortunati ad averlo, siamo grati per quello che ha fatto con il Milan finora e siamo con lui”.

GIROUD – “Un grande campione, è venuto con un contratto di due anni. Quest’anno sta facendo meglio. Zirkzee? Ha fatto bene contro di noi, ha fatto bene in questo campionato. Ma è un giocatore di un’altra squadra: troppo presto per parlarne”.