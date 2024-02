Cagliari, Giulini tuona: “Delusione. Sotto le aspettative”

Cagliari, Giulini punta il dito e storce il naso: “Prove sotto le aspettative”

Quarta sconfitta consecutiva per il Cagliari, che perde in casa contro la Lazio. I biancocelesti risalgono la china e conquistano tre punti preziosi per la Champions League, mentre i rossoblù restano inguaiati nella zona retrocessione.

Un periodo complicato per il club sardo e il presidente Giulini ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’ per parlare di quello che è il futuro, anche del tecnico Claudio Ranieri: “Mister e ragazzi non vogliono parlare perché la delusione è grande. Una botta pesante, il mister preferisce concentrarsi e far concentrare il gruppo sulle prossime gare. Dobbiamo lavorare di più, riprenderemo da martedì o forse da lunedì. La gara di Frosinone ha cambiato il trend positivo e la sconfitta ha portato delusione in casa a seguito di quella terribile settimana che abbiamo vissuto. Non abbiamo nemmeno avuto molta fortuna contro il Torino. Quando poi subentra la paura di farci scappare l’obiettivo diventa un problema”.

Delusione per la prestazione e per alcuni atteggiamenti della squadra: “Ho visto una squadra un po’ intimorita, che ora dovrà esser brava ad interpretare la settimana e le gare con il timore di affrontare una nuova retrocessione. Servirà solo energia positiva. Fiducia per Ranieri? E’ la persona che più di chiunque altro ci può aiutare, non per ragioni di riconoscenza di quanto ha fatto qui a Cagliari, tutto l’ambiente, il mister e il suo staff possono portarci fuori di qui. Nessuno come lui tiene alla salvezza. Da inizio stagione paghiamo tanti errori individuali. Gran parte della rosa è composta da giocatori che stanno rendendo sotto le aspettative. Assieme al pubblico dobbiamo andare avanti, qui ci sono sempre tutti a sospingerci, abbiamo una responsabilità ancora più grande. Ritiro? Parlando col mister non penso ci sarà un ritiro, penserà lui coi capitani, ma l’idea era far ripartire gli allenamenti da lunedì. non credo che ci sarà un ritiro”.