Milinkovic batte ancora Ronaldo e vince la coppa… consegnata da Undertaker

Milinkovic-Savic batte ancora una volta Cristiano Ronaldo e vince la Riyadh Season Cup, consegnata ad inizio partita dall’ex wrestler e leggenda della WWE, The Undertaker

Si è concluso il mini torneo in Arabia che ha visto contrapposti l’Al-Hilal primo nella Saudi Pro League, l’Al-Nassr secondo e l’Inter Miami di Messi, squadra di MLS. La partita andata in scena nella serata di ieri era decisiva per stabilire chi tra le due squadre arabe avrebbe vinto la coppa.

L’Al-Nassr aveva battuto l’Inter Miami con un clamoroso 6-0, mentre l’Al-Hilal aveva sofferto maggiormente, come vi abbiamo raccontato sulle nostre pagine di Calciomercato.it, battendo il team americano per 4-3. Con entrambe le squadre a 3 punti, dunque, c’era bisogno dello spareggio finale per decretare la vincitrice del torneo.

Solo nel 2023 le due società si erano già incrociate 3 volte con due vittorie dell’Al-Hilal (per 2-0 nello scorso campionato e 3-0 in quello in corso) e una per l’Al-Nassr ad agosto, ai tempi supplementari, per 2-1 con annessa vittoria della coppa di lega araba. Preludio della lotta a due per la vittoria della Saudi Pro League di quest’anno, è stata dunque la gara tra CR7 e Mitrovic andata in scena ieri.

Undertaker presenta la coppa e Milinkovic la vince: il racconto

Prima ancora dell’inizio del match, grande spettacolo sul terreno di gioco con l’ingresso in campo, con tanto di theme song e titantron dell’ex wrestler e leggenda della WWE, The Undertaker. L’Hall of Famer si è presentato sul terreno di gioco con il suo classico outfit che lo ha reso noto in tutto il mondo, con tanto di mantello e cappello da becchino. L’apparizione a sorpresa dell’ex atleta è figlia di una partnership ormai longeva tra il mondo arabo e la World Wrestling Entertainment, che da anni svolge eventi live nel territorio.

Mostrata la coppa a calciatori e tifosi, con un Cristiano Ronaldo sorridente, è iniziata la finale, che sul campo ha raccontato l’ennesimo dominio dell’Al-Hilal. La squadra di Jorge Jesus ha impiegato solamente 17 minuti a trovare la rete del vantaggio, con Milinkovic-Savic, che ha trovato ormai una certa continuità in questa stagione.

Alla mezz’ora, l’altra stella della squadra, Malcom, ha servito l’assist per il 2-0 di Al Dawsari, rientrato dalla coppa d’Asia e già autore di 11 gol in questa stagione. Da quel momento la gara ha raccontato moltissimo. Cristiano Ronaldo verrà ricordato per un’ammonizione al 53′ e soprattutto per aver preso una sciarpa, lanciata da un tifoso a fine partita, e averla messa nelle parti intime.

L’Al-Hilal, primo in classifica nel campionato arabo, si aggiudica dunque la Riyadh Season Cup ed è pronto a tornare in campo tra meno di una settimana per i PlayOff della Champions League asiatica contro il Sepahan. In campionato appuntamento il 18 febbraio contro l’Al Raed. Per l’Al-Nassr, invece sfida all’Al Feiha in Champions e match contro l’Al Fateh in Saudi Pro League.

