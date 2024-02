L’Al-Nassr di Ronaldo umilia Messi, ma CR7 era in tribuna: la delusione della gara

L’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo distrugge l’Inter Miami di Messi, ma salta del tutto la sfida eterna: il racconto della grande delusione in Arabia

Doveva essere “The Last Dance” per citare il noto documentario Netflix dedicato a Michael Jordan e i suoi Chicago Bulls. L’ultima grande sfida tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, per la prima volta in terra araba. L’eterna rivalità che ha caratterizzato soprattutto la seconda decade del 2000 e che ha diviso storicamente tifosi, giornalisti, addetti ai lavori e persino calciatori, però, non si è consumata in quel di Riyadh.

Era tutto pronto per dare spazio alla grande sfida tra i due maggiori detentori di Palloni d’Oro nella storia, che hanno rivoluzionato il calcio moderno e che sono entrati per sempre nella leggenda. Una partita che avrebbe riacceso i riflettori anche sul calcio arabo, non particolarmente seguito dopo l’incredibile calciomercato estivo.

Sulle pagine di Calciomercato.it vi abbiamo raccontato ogni settimana le vicende della Saudi Pro League, che tra un paio di settimane ripartirà dopo la sosta invernale. L’Al-Nassr, impegnato nell’amichevole della scorsa sera, è secondo in classifica all’inseguimento dell’Al-Hilal, mentre l’Inter Miami in America dovrà riscattare la scorsa terribile stagione dove ha chiuso al penultimo posto.

Al-Nassr-Inter Miami, niente Ronaldo contro Messi: il racconto

I media erano già pronti a raccontare l’emozione dell’ultima grande partita che avrebbe contrapposto Cristiano Ronaldo a Lionel Messi, ma nulla di tutto questo si è visto in campo in Arabia. Il fuoriclasse portoghese si è seduto addirittura in tribuna per un problema fisico, mentre l’argentino Campione del Mondo è entrato in campo solamente al minuto 83.

Una delusione cocente, per una gara che ha quindi raccontato tutt’altro. Una vetrina per il calcio arabo e per un club, l’Al-Nassr, che ha saputo dimostrare di essere nettamente avanti ai rivali americani nella rosa e nell’approccio alla partita. Dopo solo 12 minuti di match, infatti, il club arabo era già avanti 3-0 con i gol di Otavio al 3′ su assist di Brozovic, Talisca e Laporte (quest’ultimo da distanza impressionante dalla porta avversaria).

Una debacle senza precedenti per l’Inter Miami, che in campo aveva i suoi giocatori migliori, Messi a parte, come Busquets (ci si ricorda di lui solo per un giallo al 42′) e Suarez, sostituito al 70′. Nella ripresa cambia ben poco, Talisca firma la doppietta sul rigore, prima della sua tripletta personale, intervallata dalla rete di Maran.

Un 6-0 che fa rumore e che lancia l’Al-Nassr verso l’inseguimento del titolo in Saudi Pro League, al momento più vicino all’Al-Hilal. Per l’Inter Miami si prospetta un inizio più complicato di stagione, ma servirà una svolta. I tifosi, speranzosi di vedere CR7 contro Messi almeno per un’ultima volta, invece, dovranno augurarsi che i due super talenti continuino a giocare ancora, per poterli vedere, uno contro l’altro, magari la prossima estate, per quello che potrebbe davvero essere “L’ultimo ballo”.