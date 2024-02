Inzaghi amaro dopo la sconfitta: “Domani posso fare solo una cosa”

La Salernitana ha perso lo scontro diretto in casa con l’Empoli: ecco le parole di Inzaghi al termine del match

La Salernitana, nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A, ha perso lo scontro salvezza con l’Empoli: una sconfitta, per tre a uno, decisamente pesante in termini di classifica. I ragazzi di Inzaghi sono all’ultimo posto della classifica e ora la permanenza in Serie A è sempre più complicata.

Altra serata, per certi versi, sfortunata considerando il primo gol subito dai padroni di casa con l’autogol di Zanoli a deviare nella propria porta un cross innocuo di Cambiaghi. Ora bisogna rialzarsi anche se, giornata dopo giornata, è sempre più difficile. Ecco le parole di Inzaghi al termine della partita.

“Sul rigore, dopo aver raggiunto il pareggio, dovevamo essere più bravi a non entrare avevamo in mano la partita. Dispiace perché poi la squadra ci ha riprovato. Da gennaio ci capita che p un nostro errore o un cross deviato, la palla va dentro e prendiamo gol. La gente, la società meritava un altro tipo di risultato ma dobbiamo continuare a lavorare, ci sono ancora tante partite e dobbiamo crederci”

“Il rigore ci sta ma non dovevamo entrare. Ci succede spesso, dobbiamo crescere perché facciamo errori banali e prendiamo gol incredibili, dobbiamo fare qualcosa in più, sono il primo responsabile di questa partita, avevamo pareggiato e avevamo in mano la partita, ora dobbiamo rimboccarci le maniche e sperare perché i punti a disposizione sono tanti”

“Nella mia carriera ho avito momenti belli e momenti difficili e in quelli difficili poche parole e tanto lavoro, dobbiamo fare di più in primis l’allenatore. La gente meritava un altro risultato e i tifosi meritano la Serie A”.

“La prossima è difficile ma ci dobbiamo aggrappare ad ogni partita per fare punti, dobbiamo portare punti in casa. Avremo scontri diretti in casa, i punti sono tanti. Stasera pensavamo di vincerla”

“Non mi piacciono queste cose (le possibilità di salvezza dopo la sconfitta di oggi), stasera sono deluso perché mi aspettavo di vincere. Società e pubblico meritavano di più, gli episodi ci hanno condannato ancora una volta ma siccome ci capita spesso dobbiamo fare di più”

“Abbiamo recuperato giocatori importanti, recuperano tanti difensori, speriamo Pirola non si sia fatto nulla nell’ultimo scatto perché tornava dopo tanto tempo, penso che con la squadra al completo possiamo fare io risultati per salvarci”

“Io sono sempre carico ma inutile venire qui e sorridere. Io e il mio staff diamo tutto e ora siamo dispiaciuti. La gente meritava di più ma sono pronto a ripartire domani mattina come ho sempre fatto nella mia carriera