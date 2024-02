HIGHLIGHTS | Prima la lite e poi la pace: Niang torna e gela la Salernitana

L’Empoli vince lo scontro salvezza in casa della Salernitana. Tra i protagonisti Niang autore di un gol e un assist

L’anticipo della ventiquattresima giornata metteva di fronte due squadre, Salernitana ed Empoli, con un bisogno assoluto di punti. I padroni di casa, all’ultimo posto della classifica, avevano un solo risultato a disposizione: vincere per sperare di raggiungere una salvezza che, al momento, appare veramente complicata.

Match delicato anche per l’Empoli: i ragazzi di Nicola, reduci da una vittoria e due pareggi, volevano un altro risultato utile in modo da allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Non è stata una partita bellissima ma la posta in palio era decisamente importante: il primo squillo è stato degli ospiti che si sono portati in vantaggio con il cross di Cambiaghi deviato, in maniera decisiva, da Zanoli.

Doccia gelata per la Salernitana: i ragazzi di Inzaghi, fino a quel momento, non stavano soffrendo più di tanto. La reazione dei padroni di casa non è stata immediata. Ci ha pensato Weissman, entrato al posto dell’infortunato Pierozzi, a regalare il pareggio e soprattutto energia nuova ai suoi compagni. Quando sembrava che l’inerzia del match potesse essere dalla parte dei padroni di casa arriva l’episodio a cambiare tutto.

Nel finale di gara è arrivato il calcio di rigore per gli ospiti: sul dischetto Cancellieri e Niang hanno avuto un piccolo confronto per decidere chi dovesse calciare. Alla fine è andato l’ex Milan dagli undici metri ed è stato freddissimo: ritorno dolcissimo in Serie A per l’attaccante che poi ha anche realizzato l’assist per il definitivo tre a uno.

Empoli, vittoria fondamentale: Salernitana sempre più ultima

Quarto risultato utile consecutivo per l’Empoli che è completamente cambiato da quando è arrivato Nicola: due pareggi, due vittorie e la sensazione che, nonostante l’addio di Baldanzi, la squadra possa raggiungere la salvezza. Questa sera è arrivata un’altra dimostrazione: partita solida, compatta e intelligente da parte di Cancellieri e compagni.

L’Empoli ha saputo soffrire e resistere anche al ritorno della Salernitana che sembrava aver preso in mano il pallino di gioco dopo la rete del pareggio. Per i ragazzi di Inzaghi l’ennesima sconfitta e una classifica sempre più complessa. Altro passo falso e salvezza che appare un vero e proprio miraggio:

Lo scontro diretto di questa sera ha detto che i toscani sono più vivi che mai mentre Candreva (distrutto a fine gara) e compagni stanno andando incontro ad un destino quasi inevitabile.

Ecco la classifica di Serie A

CLASSIFICA SERIE A: Inter** 57, Juventus* 53, Milan* 49, Atalanta** 39, Roma* 38, Bologna* 36, Napoli** 35, Lazio** 34, Fiorentina** 34, Torino** 32, Genoa* 29, Monza* 29, Lecce* 24, Frosinone* 23, Empoli 21, Sassuolo* 19, Udinese* 19, Verona* 18, Cagliari* 18, 18, Salernitana 13.

*una partita in meno

**due partite in meno