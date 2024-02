La caviglia va ko, l’Inter è un miraggio

Problema alla caviglia per il giocatore costretto ad uscire nel finale del primo tempo: per lui il match con l’Inter è un miraggio

Piove sul bagnato per la Salernitana: il club si sta giocando la sfida salvezza, delicatissima, contro l’Empoli ed è sotto per via del clamoroso autogol di Zanoli che ha deviato nella propria porta il cross innocuo di Cambiaghi. Il risultato però non è l’unica cosa di cui preoccuparsi: nel finale del primo tempo infatti Inzaghi è stato costretto ad un cambio non preventivano.

Pierozzi è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema alla caviglia: al suo posto Weissman. Ulteriore problema per la Salernitana che ha una situazione di classifica decisamente complicata. La prossima settima la sfida, quasi impossibile, contro l’Inter capolista: match dove appare molto difficile la presenza di Pierozzi.