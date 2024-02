Colpo Manolas: UFFICIALE il suo ritorno in Serie A

Il difensore greco torna a giocare nel massimo campionato italiano, dopo aver indossato le maglie di Napoli e Roma. Il suo acquisto è ufficiale

Non si ferma la Salernitana. Il club campano non vuole mollare la Serie A e continua a rafforzarsi per provare la clamorosa rimonta.

A gennaio sono arrivati tanti calciatori, ma il colpo che ha fatto sognare la piazza è sicuramente Jerome Boateng. L’ex difensore del Bayern Monaco da oggi potrà contare su un compagno di reparto di livello internazionale: la Salernitana, infatti, ha messo le mani su Konstantinos Manolas. Il tesseramento dell’ex Roma e Napoli adesso è ufficiale, come si può leggere sui canali della Salernitana.

Salernitana, obiettivo salvezza: stasera c’è l’Empoli

Una Salernitana che stasera aprirà la ventiquattresima giornata di Serie A, contro l’Empoli, in un match salvezza assolutamente da vincere.

I campani sono infatti all’ultimo posto a cinque lunghezze proprio dai toscani così come da Cagliari e Verona. A soli 19 punti ci sono Sassuolo e Udinese, che non possono stare tranquilli. Serve però iniziare a far punti e quella di stasera è una partita da non dover sbagliare.