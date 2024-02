Serie A, è UFFICIALE: cambia l’arbitro dell’incontro

L’Aia ha comunicato la sostituzione ufficiale del direttore di gara che arbitrerà il match in programma sabato

Si aprirà domani sera la 24esima giornata del campionato di Serie A con il primo anticipo tra Salernitana ed Empoli. Una giornata ricca di appuntamenti con in primo piano due big match che vedranno protagonisti Inter e Milan. I nerazzurri saranno infatti ospiti della Roma sabato pomeriggio alle 18.00 all’Olimpico, mentre si giocherà domenica sera a San Siro lo scontro tra i rossoneri e il Napoli.

Nel frattempo, l’Aia ha comunicato ufficialmente un cambio improvviso di direzione arbitrale per quanto riguarda una delle gare in programma sabato 10 febbraio. Sassuolo-Torino, infatti, non verrà più diretta da Federico La Penna, bensì dall’esperto Daniele Orsato. Una sostituzione comunicata da pochi minuti, cui non ha fatto seguito una spiegazione alla base di questa scelta. Questa la nota diffusa dall’associazione arbitrale: “Si comunica che l’Arbitro Federico La Penna, designato la gara Sassuolo – Torino, valida per 24^ giornata del Campionato di Serie A 2023/24, sarà sostituito dal collega Daniele Orsato”.

Insieme all’arbitro Orsato, confermati i due assistenti Passeri e Costanzo con Perenzoni IV Uomo. Al Var, invece, Paolo Valeri con Daniele Chiffi.