Juventus, nuova indagine in corso sui bilanci: per ora, nessuna carta in Procura Figc | CM.IT

Lo scorso settembre la Cassazione ha spostato l’indagine Prisma a Roma: aperta una nuova indagine sul bilancio 2021-22

Il 22 dicembre 2023 gli indagati del processo Prisma, quello che ha riguardato gli ex vertici della Juventus, hanno ricevuto dalla Procura di Roma, lì dove era stata spostata la competenza dalla Cassazione, l’avviso di conclusione indagini.

Le ipotesi di reato sono le stesse messe in piedi dalla Procura di Torino: manipolazione del mercato, ostacolo all’esercizio dell’attività di pubblica vigilanza, fatture per operazioni inesistenti. Per questo procedimento sono attese le memorie difensive: dopo il deposito, ci sarà l’archiviazione o il rinvio a giudizio, con conseguente processo.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, rispetto alla conclusione indagini svolta sotto l’egida del procuratore aggiunto, Giuseppe Cascini, non hanno portato a fatti nuovi tali da indurre un altro procuratore, quello della Figc, Giuseppe Chiné a richiedere le carte per un’eventuale nuovo filone dal punto di vista della giustizia sportiva.

Juventus, la Procura ha chiesto i bilanci 2021-2022

Sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la Procura di Roma ha chiesto nuove documentazioni. Sono legate al bilancio 2021-2022: e non è escluso che possa richiedere anche quelle legate alla stagione andata in archivio nel 2023.

Ovviamente, sotto la lente d’ingrandimento ci sono le questioni legate alle plusvalenze ed alle manovre sugli stipendi. Con una indagine nuova aperta, c’è da capire cosa potrebbe emergere. Perché, qualora ci dovessero essere fatti nuovi rilevanti dal punto di vista della giustizia sportiva, allora accanto al procedimento ordinario potrebbe aprirsene un altro nei palazzi della Figc.

Prima, però, di parlare di una nuova indagine sportiva nei confronti della Juventus dopo quella che ha condotto alla penalizzazione della scorsa stagione bisogna attendere il percorso che sta facendo la Procura di Roma, soprattutto che prove avrà di eventuali condotte in malafede legate ai bilanci.

