Italia, sorteggio da incubo: Spalletti finisce nel girone della morte

Le ultime news Italia riguardano i sorteggi che vedranno protagonisti gli Azzurri di Luciano Spalletti. La Nazionale a forte rischio con il girone della morte

C’è grande fermento a Parigi per il sorteggio della fase a girone della nuova Nations League. Le 54 nazionali europee saranno suddivise in quattro Leghe da quella di Serie A a quella di Serie D, con gironi da quattro squadre ciascuno.

Si parte dai risultati dello scorso biennio 2022/23, che vide la Spagna trionfare in finale contro la Croazia. Le due non potranno incontrarsi di nuovo, essendo le teste di serie insieme alle altre due semifinaliste, ossia l’Italia (che arrivò terza nella finale di consolazione) e l’Olanda. Le gare delle prime due giornate si disputeranno a inizio settembre, dopo gli Europei, poi a ottobre la terza e quarta giornata, infine a novembre la sesta e settima giornata. Le prime due classificate di ogni girone accederanno ai quarti di finale (novità rispetto alle passate edizioni, ndr) di marzo 2025 e a giugno dello stesso anno andrà in scena la final four. Le ultime classificate di ciascun gruppo retrocederanno invece nella Lega di Serie B, mentre la terza farà lo spareggio con una seconda della stessa lega. Ecco la suddivisione delle urne.

Fascia 1: Spagna, Croazia, ITALIA, Olanda

Fascia 2: Danimarca, Portogallo, Belgio, Ungheria

Fascia 3: Svizzera, Germania, Polonia, Francia

Fascia 4: Israele, Bosnia, Serbia, Scozia

Sorteggi Nations League: Italia testa di serie, ma le insidie non mancano

Pur essendo testa di serie, gli Azzurri di Spalletti dovranno cercare di evitare alcune mine vaganti come Belgio e Germania. La simulazione dei sorteggi fatta da Calciomercato.it non è stata favorevole all’Italia.

Il nostro computer ha elaborato quello che potrebbe definirsi un girone della morte con la Francia vice campione del mondo, il Portogallo e la Serbia, unica mina vagante della quarta fascia. Ma potrebbe capitare anche un gruppo molto facile, almeno sulla carta, con una tra Danimarca e Ungheria, la Svizzera ed una tra Bosnia e Israele. Il sorteggio prenderà il via a Parigi alle ore 18. Non resta che aspettare e sperare in una buona pescata.