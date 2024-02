Colpo De Zerbi, accordo raggiunto: cambia squadra in estate

Novità De Zerbi per il futuro, affare ormai ad un passo e accordo raggiunto

Affare in vista legato al futuro di Roberto De Zerbi: l’accordo è ormai raggiunto e il trasferimento ad un passo.

In casa Brighton è infatti già pronto il primo colpo dell’estate 2024. Il ‘Sun’ sottolinea infatti come il club inglese abbia già raggiunto un accordo con il Nordsjaelland per il trasferimento dell’attaccante ghanese Ibrahim Osman. 19 anni, Osman sosterrà presto le visite mediche per i ‘Seagulls’ e potrà quindi poi diventare un nuovo giocatore a disposizione (forse) di De Zerbi, allenatore che sta valorizzando in maniera eccellente i giovani e i giovanissimi della sua rosa. Il forse è d’obbligo visto che il tecnico italiano è apprezzatissimo in Italia e nel resto d’Europa e potrebbe cambiare squadra in estate nonostante un contratto con il Brighton fino al 2026.

Klopp ha già annunciato l’addio al Liverpool e Xavi quello al Barcellona. Allo stesso modo molte panchine di squadre importanti vedono grande incertezza su chi potrà essere il proprio allenatore nel 2024-2025. Dal Cheslea, dove la cura Pochettino al momento non si è proprio vista, fino al Bayern Monaco, senza dimenticare altri club come Manchester United o, guardando appunto alla Serie A, Milan, Napoli, Roma e Juventus. Ecco quindi che De Zerbi sarà sicuramente uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il mercato allenatori. Il Brighton spera di poterlo trattenere anche se sarà certamente molto complicato.