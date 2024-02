Barella festeggia 27 anni fra l’Inter e il futuro: ecco la situazione

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, oggi compie 27 anni ed è un compleanno speciale per il calciatore nerazzurro dopo la vittoria contro la Juventus: andiamo a vedere le ultimissime sul futuro dell’ex giocatore del Cagliari e non solo

Nicolò Barella, oggi, compie 27 anni. L’ex centrocampista del Cagliari, che solo ieri era una giovane promessa della squadra, nel giro di pochissime stagioni è diventato un vero e proprio protagonista del calcio italiano e mondiale. Il suo passaggio all’Inter nell’estate di calciomercato del 2019 è stato forse il crocevia più importante della carriera.

Barella infatti, a Milano, ha trovato Antonio Conte che l’ha fatto crescere come giocatore di livello continentale fino a raggiungere, nel 2021, prima la vittoria dello scudetto proprio con la maglia dell’Inter poi il trionfo ad Euro 2020 sotto la guida tecnica di Roberto Mancini. Dopo questa serie di trionfi, il classe 1997 è diventato un elemento di spicco anche della gestione di Simone Inzaghi con il quale ha vinto la bellezza, finora, di cinque trofei e raggiunto una finalissima di Champions League al termine della scorsa stagione. Il futuro di Barella sembra quindi indissolubilmente legato ai colori della Beneamata, ma occhio a quello che potrebbe succedere nella prossima estate, andiamo a vedere.

Barella compie 27 anni con l’Inter (e non solo) nel futuro

Nicolò Barella, per la sua età e per il suo contratto, è senza dubbio uno dei giocatori dell’Inter con la maggior valutazione in sede di calciomercato. Il calciatore sardo infatti ha un valore non inferiore ai 60-70 milioni di euro che potrebbero davvero essere ossigeno per le casse della Beneamata, soprattutto in questo delicatissimo momento della gestione Zhang. Sulle tracce di Barella c’è da tempo il Liverpool, ma non solo.

Anche il Real Madrid, così come il PSG, potrebbero fare un pensierino nei confronti del classe 1997 che, però, in ogni occasione giura amore alla sua Inter. Nel frattempo sui social sono stati in molti a festeggiare il compleanno di Barella, asso dell’Inter che, anche domenica sera contro la Juventus, è stato uno dei migliori in campo della squadra di Simone Inzaghi.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET DI AUGURI

Buon compleanno Nicolò Barella. A world class midfield general. ⚫️🔵 pic.twitter.com/mMlOd5GSTa — #ELJARDINERO 🇵🇸 (@J4FN1_) February 7, 2024

Se fosse un brano di #Sanremo2024 sarebbe “Spettacolare”. Buon compleanno a un giocatore raro. #Barella pic.twitter.com/2ZQJEvWYlv — Fabrizio Biasin (@FBiasin) February 7, 2024

Auguri a Nicolò barella, centrocampista dell'inter e nel tempo libero anche un meme vivente che non riesce a chiudere una tenda pic.twitter.com/qufg8xqF8G — Matthew (@Matthewjumped) February 7, 2024