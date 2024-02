Rivoluzione Juve: “Erede Allegri già scelto”

La permanenza di Massimiliano Allegri alla Juventus è in bilico e c’è un nome in pole per la sostituzione

Reduce dalla sconfitta nello scontro diretto contro l’Inter, la Juventus si trova ora a quattro punti di svantaggio, con una partita in più rispetto ai nerazzurri. Limitata dal punto di vista del risultato, la disfatta di Milano è stata sicuramente più evidente dal punto di vista della prestazione, al punto da rigenerare profondi dibattiti sulla continuità di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera.

Del futuro del tecnico toscano ha parlato anche Massimiliano Nerozzi, intervenuto a ‘TV Play’: “Ci risulta un sondaggio della Juve per Thiago Motta. Allegri ha un contratto fino al 2025 ed è molto difficile che l’anno prossimo resti a scadenza. Sul banco c’è anche la possibilità che il tecnico non voglia continuare sulla panchina bianconera. La Juve, ovviamente, si sta guardando intorno ed uno dei nomi principali è Thiago Motta”.

“Rivoluzione Juve con Thiago Motta

“Dalla Juve arrivano smentite – prosegue il giornalista del ‘Corriere della Sera’ – ed è normale Allegri venga sostenuto a stagione in corso. Thiago Motta alla Juve sarebbe una rivoluzione, colpisce soprattutto la sua personalità. Non puoi prendere un allenatore che non riesca a gestire le pressioni che si hanno nel guidare una squadra come la Juve”.

Il giornalista si è poi soffermato sugli eventuali vantaggi di un approdo a Torino del tecnico del Bologna. “Il suo profilo si sposerebbe meglio con la gestione forzata di Giuntoli e Manna, ovvero cercare giovani con lo stipendio più basso per alleggerire il monte ingaggi. Certo, ci sono anche dei grandi rischi, visto che allenare la Juve non è la stessa cosa di allenare Spezia e Bologna. Bisogna aspettare fino a marzo, considerando che Allegri ha ancora un contratto con la Juve”.