Lascia i nerazzurri e vola negli Stati Uniti: 48 ore decisive

Addio ai nerazzurri e alla Serie A: è pronto a volare negli Stati Uniti

Il mercato in Serie A si è concluso, ma in altri paesi è ancora possibile acquistare giocatori. Dalla Turchia al Brasile, fino agli Stati Uniti, dove il mercato chiuderà addirittura il 23 aprile.

E proprio in Mls potrebbe essere il futuro di Luis Muriel. L’attaccante colombiano infatti potrebbe lasciare prossimamente la nostra Serie A per approdare in Florida. Il matrimonio tra il classe 1991 e gli orobici potrebbe terminare prematuramente. Il giocatore ha un contratto con l’Atalanta sino a giugno 2024, ma il rinnovo con la società nerazzurra appare piuttosto lontano. Ecco quindi che, come sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’, il colombiano, autore di sei gol in 25 presenze in stagione, è pronto a volare oltreoceano.

Dopo quattro anni e mezzo a Bergamo, Muriel è atteso dall’Orlando City. L’approdo nel club della Florida, dove in passato hanno militato, tra gli altri, anche ex conoscenze della Serie A come Pato e Kaka, sarebbe ormai prossimo. Per lui sarebbe pronto un trasferimento a titolo definitivo con tanto di contratto triennale. Decisive potrebbero essere le prossime 48 ore, con la fumata bianca che potrebbe arrivare addirittura domani. Una scelta da parte della ‘Dea’ probabilmente dettata dalla folta concorrenza in attacco, con il club nerazzurro che ha ora recuperato a pieno anche El-Bilal Toure, tornato a disposizione di Gasperini.