Juventus tra Allegri ed il nuovo allenatore: “E’ stato già fissato il budget”

In casa Juventus tiene sempre banco il discorso legato al futuro di Allegri. Nuove rivelazioni sulle panchine di Juve e Milan

La sconfitta contro l’Inter, che ha fatto seguito al pareggio casalingo contro l’Empoli, non ha soltanto allontanato la Juventus dal sogno scudetto. Ha avuto anche l’effetto di rimettere in discussione la posizione di Massimiliano Allegri.

Al tecnico livornese non si contesta il risultato di ‘San Siro’, quanto la prestazione ancora una volta votata soprattutto a difendere nello scontro diretto più importante della stagione. E allora anche Allegri potrebbe finire nel valzer degli allenatori dei top club di Serie A della prossima estate che potrebbe coinvolgere anche la Lazio ed il Milan, oltre al Napoli e alla Roma che hanno già rimpiazzato Garcia e Mourinho con due traghettatori come Mazzarri e De Rossi. Persino Simone Inzaghi, qualora non dovesse arrivare lo scudetto della seconda stella per l’Inter, rischia la panchina. Come sempre accade, infatti, gli allenatori sono legati ai risultati ed ai trofei.

Calciomercato Juve e Milan, il punto su Conte e non solo

Tanti i nomi che sono già stati accostati alla ‘Vecchia Signora’: da cavalli di ritorno come Igor Tudor a tecnici emergenti come Thiago Motta. D’altronde lo stesso Allegri, dopo il derby d’Italia e nonostante un contratto in essere fino al 2025, non ha dato garanzie sulla sua permanenza.

Sul tema è intervenuto anche Mirko Nicolino, giornalista e tifoso juventino, che ai microfoni di TvPlay ha fatto il punto della situazione in casa bianconera: “Confermare Allegri la prossima stagione? Io ero per un cambio in panchina già lo scorso anno… Ad ogni modo la Juve ha stabilito un budget per l’allenatore che è circa la metà di quello che percepisce ora l’allenatore toscano. Ora la prima domanda da porsi è se Allegri accetterà di prolungare il contratto a 3,5 milioni di euro. La seconda, se non accetta lui, è chi può arrivare a Torino per quella cifra. Di certo non un big come Conte. So che alla Continassa piace Thiago Motta del Bologna, mentre da quello che mi risulta, Raffaele Palladino è il piano b del Milan se non dovesse arrivare Conte”.