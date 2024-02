Intreccio Leao-Osimhen, annunciato l’addio: il Milan esulta

L’incrocio di mercato potrebbe favorire il club rossonero a discapito del Napoli

Nonostante si sia chiuso solamente da pochi giorni il mercato invernale, tutte le attenzioni sono già proiettate alla prossima estate. Da giugno, infatti, si prevedono movimenti importanti soprattutto tra i top club in Europa.

Un calciatore destinato a far discutere di sé è Kylian Mbappé, in uscita dal Psg per la scadenza del contratto. Il fortissimo attaccante, come confermato dai media francesi negli ultimi giorni, potrebbe siglare un accordo con il Real Madrid a due anni di distanza dall’ultimo tentativo concreto da parte degli spagnoli. Operazione che, secondo Emanuele Gamba, non sembra però essere così semplice.

Questo l’avviso del giornalista su TV Play: “Non darei per scontato che Mbappé vada via, su questo resterei più prudente anche se le notizie che stanno arrivando negli ultimi giorni fanno pensare il contrario ma aspettiamo ancora l’evolversi della situazione. Per il resto è difficile fare un nome di un sostituto, di sicuro il PSG ha cambiato filosofia e non ha più preso nomi ma ha investito sui giovani, magari non azzeccandoli tutti perché per esempio ha speso tantissimi soldi per Goncalo Ramos e Kolo Muani ma finora non ha avuto praticamente niente in cambio e mi aspetto che nel caso vada a cercare un attaccante fresco, giovane e potente”.

Calciomercato Milan e Napoli: il Psg può ‘snobbare’ Leao

Qualora Mbappé decidesse di salutare a zero, il Psg si ritroverebbe a dover investire su un nuovo potenziale fenomeno.

Tra questi, secondo Gamba, è più probabile che i francesi si tuffino su un profilo alla Osimhen, piuttosto che su un calciatore come Leao: “Può essere una soluzione in più, ma mi aspetto qualcosa di più prestigioso e di diverso aldilà della considerazione tattica. Leao non ha il target giusto perché a 24 anni non sei più giovanissimo per i parametri internazionali dovrebbe essere già essere maturo, quindi spendere tanto per un giocatore che ancora non si è capito quando vale non credo sia l’idea del PSG mentre mi aspetto qualcosa di più interessante da scoprire. Per esempio Kvaratskhelia, un giocatore di questo genere, ma anche Osimhen perché è un valore sicuro. In alternativa un profilo alla Sesko o anche uno come Musiala che non è un attaccante ,ma sarebbe un’operazione simile a quella di Bellingham col Real Madrid perché sarebbe un investimento per il futuro e non soltanto una spesa”.