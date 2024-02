Vlahovic e Allegri sotto esame: “Può andare via anche subito”

Prestazione sotto le aspettative da parte della Juventus nel derby d’Italia, critiche pesanti: “Può andare via anche subito”

Il derby d’Italia più atteso degli ultimi anni è arrivato e ha dato una sentenza inequivocabile: l’Inter è stata nettamente superiore alla Juventus e ora veleggia in solitaria in direzione scudetto. Per i bianconeri, il giorno dopo è quello delle analisi e delle inevitabili critiche.

Il primo a ricevere commenti negativi è stato Massimiliano Allegri, accusato dai tifosi della Vecchia Signora di aver avuto poco coraggio e di aver preparato la partita per strappare un pareggio a San Siro. La squadra bianconera è sembrata giocare maggiormente per non perdere piuttosto che per cercare l’impresa e battere la squadra di Simone Inzaghi. Oltre al tecnico livornese, l’altro elemento a ricevere le maggiori critiche è stato Dusan Vlahovic, colpevole di non aver capitalizzato l’unica occasione avuta a disposizione. Sui social i tifosi bianconeri hanno bersagliato l’attaccante serbo per non essere riuscito a sfatare il tabù San Siro e per non aver inciso nella partita più importante della stagione. Di seguito alcuni dei (molti) tweet al riguardo.

#Vlahovic per conto mio può andare via anche subito… i gol che ci si aspettano da lui non sono quelli contro Empoli o Salernitana… ieri sera peggiore in campo della Juve. Ha sbagliato tutto, dagli stop ai passaggi ai gol. Non è da Juve, sciò. — Giano Ivân Druz’ya (@gianny0162) February 5, 2024

L’inter di fatto ha dominato ma vince perché #vlahovic si divora il possibile gol partita e con un gol a metà tra la sfiga e l’inadeguatezza di gatti#interjuve #interjuventus — L’ammonizioneDiPjanic (@BlackWhite1977) February 4, 2024

Caro #Vlahovic devi ancora cresce per questo tipo di partite #InterJuve — Caporale Nicolino (@NicoCaporale) February 4, 2024

i campioni veri dovrebbero fare la differenza in queste partite e francamente #Vlahovic stasera ha sbagliato tutto quello che c’era da sbagliare. #InterJuventus — eveofdestruction (@VI__ODIO) February 4, 2024

È stata la stessa partita dell’andata solo che #Vlahovic stavolta non ha segnato, ma ha sbagliato lo stop. Differenza chiara ma sarebbe finita in pareggio anche questa. #InterJuventus — Michele (@mick0903) February 4, 2024