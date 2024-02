Rayo Vallecano-Siviglia, clamoroso: dalla tribuna al campo, gesto mai visto prima

Ha del clamoroso quanto successo in Liga durante Rayo Vallecano-Siviglia. Gesto mai visto prima, l’episodio

Episodio alquanto curioso, di fatto senza precedenti, quello avvenuto al 32′ di Rayo Vallecano-Siviglia. Protagonista l’ex Genoa e Milan Lucas Ocampos.

L’argentino, avvicinandosi a bordocampo per battere una rimessa laterale, è stato toccato da un tifoso sul fondoschiena. Ocampos si è prima girato verso il tifoso del Rayo, per poi segnalare l’accaduto all’arbitro Hernández Maeso. Anche i giocatori di casa hanno rimproverato il giovane tifoso per il gesto. Tuttavia, il ragazzo ha continuato con i suoi compagni a guardare la partita seduto al suo posto in tribuna.

Ocampos, nel post partita, ha parlato così: “Spero che la Lega prenda sul serio questa cosa, come fa con il razzismo. C’è sempre un pazzo. Spero che non succeda più perché se succede nel calcio femminile sappiamo cosa può succedere. Mi sono trattenuta perché ho due figlie, ma speriamo che la Lega reagisca”.