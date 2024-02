L’Inter prova lo scatto, la Juventus vuole rialzarsi e il Milan sogna: il calendario delle big dopo il derby d’Italia

L’Inter di Simone Inzaghi, con la vittoria sulla Juventus, si è portata a quattro punti di vantaggio sui bianconeri di Allegri, mentre il Milan è a quattro lunghezze dalla Vecchia Signora e a otto dai cugini meneghini

L’Inter di Simone Inzaghi, nella serata di ieri a San Siro, ha messo in scena una vera e propria prova di forza contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

Quello che era lo scontro diretto per decidere chi sarebbe stata la candidata numero uno allo scudetto è andato nelle mani della Beneamata che, per tutta la gara, ha dominato in lungo e in largo contro una Vecchia Signora apparsa visibilmente in difficoltà nel contrastare la potenza di fuoco offensiva dei nerazzurri. Per la Juventus è stato decisivo il suo portiere, Szczesny, nell’evitare un passivo assai più doloroso, lo è stato anche Vlahovic, ma all’opposto, essendo uno dei peggiori in campo del match. Ora, dopo questo derby d’Italia, Inter, Juventus e, ci mettiamo, anche il Milan hanno un mese di febbraio molto intenso che dirà più di un verdetto su questa stagione: andiamo a vedere i calendari.

Inter, occhio alla Champions. Juventus, puoi rialzarti! Milan, quante insidie…

L’Inter di Simone Inzaghi avrà ora, sabato pomeriggio, la Roma all’Olimpico per poi ospitare in casa, venerdì 16 febbraio, la Salernitana a pochi giorni dall’andata di Champions League contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Successivamente, il 25 febbraio, i nerazzurri saranno ospiti del Lecce e chiuderanno il mese con il recupero, decisivo, a San Siro contro l’Atalanta. La Juventus di Allegri invece riceverà l’Udinese in casa per poi affrontare il Verona in trasferta e il Frosinone allo Stadium.

Tre occasioni molto ghiotte prima di arrivare alla trasferta del Maradona con il Napoli di inizio marzo. Infine il Milan di Pioli domenica sera avrà il Napoli poi di nuovo in casa con il Rennes e la trasferta di Serie A di Monza. Successivamente ecco il ritorno in Francia con il Rennes e il match in casa contro l’Atalanta. I rossoneri poi inizieranno marzo in trasferta, a Roma, contro la Lazio di Maurizio Sarri.