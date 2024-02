Inter-Juventus non è finita: il rigore di cui nessuno parla e ignorato dalle moviole

Verso la fine del primo tempo fra Inter e Juventus di ieri sera, Marcus Thuram, attaccante nerazzurro, è finito a terra dopo un contrasto con Danilo, capitano della Vecchia Signora: andiamo a valutare questo episodio e le reazioni che ci sono state sui social

L’Inter di Simone Inzaghi, con un gol abbastanza rocambolesco, ha ottenuto il massimo dalla sfida di San Siro contro la Juventus di Massimiliano Allegri. I nerazzurri, che hanno potuto contare sull’autogol sfortunato di Federico Gatti nel primo tempo, hanno dominato il gioco in lungo e in largo contro una Vecchia Signora in balia della qualità della squadra allenata dal tecnico piacentino sempre più in vetta alla classifica dopo il trionfo nello scontro diretto.

Una partita senza episodi arbitrali e senza polemiche che sembra un po’ strano per un Inter-Juventus, ma che invece ha dato molta serenità anche al post gara dove allenatori, giocatori ed opinionisti si sono dedicati soltanto ad analizzare il lato tecnico della sfida. C’è però un episodio che diversi tifosi, soprattutto di marca interista, hanno sottolineato ed è dato da un contrasto in area di rigore fra Thuram e Danilo dove il primo è caduto a terra. Anticipo del difensore? L’attaccante prende il pallone? Le immagini, inizialmente, possono suggerire qualche dubbio, ma il nostro esperto arbitrale Maurizio Russo ha fatto chiarezza sull’episodio.

Rigore sfuggito o episodio valutato correttamente: andiamo a vedere

Il nostro esperto arbitrale Maurizio Russo ha commentato così la dinamica della vicenda: “Danilo prende prima il pallone e soltanto poi ‘pizzica’ il piede di Thuram. Il contatto di per sé è troppo lieve per giustificare un calcio di rigore, in ogni caso toglie il pallone (che resta tra le sue gambe) dalla disponibilità dell’attaccante francese“. Una spiegazione sibillina dell’episodio che ha fatto scatenare diversi tifosi dell’Inter sui social nelle ultime ore.

L’anticipo, dunque, di Danilo toglie ogni dubbio sulla fallosità o meno dell’intervento e, inoltre, il contatto molto lieve molto difficilmente può giustificare un calcio di rigore. Insomma, valutazione corretta da parte di Maresca e del VAR in una serata davvero ottima per la squadra arbitrale.