Annuncio improvviso: Juric addio ad una condizione

Il Torino di Ivan Juric ieri si è fermato sullo 0-0 in casa contro la Salernitana. Oggi in un concitato day after ha detto la sua parlando anche di futuro

Dopo le polemiche di ieri maturate in seguito ad alcune dichiarazioni di Ivan Juric relative ai tifosi del Torino, lo stesso allenatore granata ci ha tenuto oggi a chiarire le cose con una conferenza stampa speciale.

Il giorno dopo il pari per 0-0 contro la Salernitana Juric ha voluto chiarire: “Volevo parlare e capirci meglio. Le mie parole e le mie idee erano altamente propositive per ottenere un obiettivo favoloso, non c’era volontà di creare delusioni. Il discorso è: siamo vicini a un obiettivo importante, dobbiamo stare tutti insieme per ottenere qualcosa di fantastico”.

Juric ha quindi aggiunto: “Se qualcuno si è offeso, non era mia intenzione. Non volevo offendere qualcuno o la storia del Toro, o i tifosi, mai mi è passato per la testa. Sono qui per ottenere un grande obiettivo”.

Calciomercato Torino, Juric dalle scuse al futuro: Europa o addio

Tra i tanti argomenti toccati da Juric anche un passaggio sul suo futuro. In conferenza infatti l’allenatore granata ha ammesso: “Se non vado in Europa, cosa ci faccio qui? Prendo altri soldi? Se vado in Europa, parlo e ragioniamo. Altrimenti, vuol dire che la parte sinistra è un grande risultato perché davanti abbiamo grandi squadre, ma cosa ci faccio qui senza Europa? Prendo i soldi e poi magari mi mandano a casa…Ma non è quello che voglio”.

Juric ha poi completato: “Non dobbiamo vivacchiare. Il mio pensiero è questo: con i dirigenti e il presidente va bene, il Filadelfia è bellissimo abbiamo messo tutto. Abbiamo fatto un lavoro straordinario. Se vado in Europa, sto al Toro. Altrimenti, me ne vado via“.