Baroni: “Ottimo Verona, ma potevamo far meglio sui due gol del Napoli”

Baroni in conferenza: “Nel secondo tempo abbiamo preso l’iniziativa ed abbiamo tolto campo al Napoli: così arrivano punti”

Sull’analisi della gara. “Ho detto ai miei di pensare di esser sotto di due gol alla fine del primo tempo. Subivamo il loro palleggio, siamo andati a prendere Lobotka, abbiamo preso l’iniziativa, abbiamo creato. Sui due episodi del Napoli si poteva far meglio, ma posso fare solo i complimenti al Verona. A volte è dura, anche nelle gare contro squadre importanti fuori casa siamo lì. Con questo tipo di prestazioni si prendono punti”.

Contatto nel finale. Rigore? “Mi interessa la prestazione, non voglio entrare in queste decisioni, rimane una buona prestazione, sono contento dei nuovi che sono arrivati. Si lavora tanto, non è facile. Oggi, c’è tanto di positivo”

Squadra rivoluzionata ma affiatata. “L’allenatore spesso dice ci vuol tempo. In realtà ci vuole il lavoro, abbiamo bisogno di questi ragazzi e loro hanno bisogno di capire il ritmo e di capire il nostro calcio. Vengono da culture dove ci sono più spazi e meno intensità. Ora ci sono ragazzi che stanno sfruttando l’opportunità. Sui cambi: ho dovuto gestire chi aveva i crampi come Coppola, se si riguarda meglio i gol subiti dal Napoli si poteva far meglio”.

Baroni: “Ngonge può fare la punta oltre all’esterno”

Cosa è mancato per non perdere? “Abbiamo concesso al Napoli il palleggio nel primo tempo, quando ti abbassi molto è complesso uscire. Ci siamo alzati nel secondo tempo e li abbiamo tenuti lontani dall’area, abbiamo creato pericoli”.

Ruolo Ngonge? “Giocatore talentuoso che può fare tutto. Ha trovato questa collocazione sulla destra con me, ma può fare tutto, anche la punta”

Un giudizio sulla prestazione di Montipò. “Quando vieni a Napoli vieni a giocare con gente che quando tira prende gli angoli. Lorenzo per noi è una certezza”.

Su Folorunsho. “Ha iniziato a giocare con me a Reggio Calabria. Sta lavorando per migliorare dal punto di vista tecnico, l’ho messo sotto punta. Abbiamo dei giocatori nuovi e lui sta ricoprendo quel ruolo molto bene ma ha fatto ottime prestazioni da mediano”