Rifiutato il trasferimento, club di Serie A furioso: può finire fuori rosa

Colpo di scena in Serie A dopo la chiusura del calciomercato invernale: giocatore rifiuta il trasferimento e ora il club valuta drastiche decisioni



Il giorno dopo la fine della finestra di scambi e trasferimenti di gennaio è sempre ricco di avvenimenti e retroscena. Nelle ultime ore sono saltate diverse trattative in Serie A, anche importanti. Altre situazioni, invece, hanno reso particolarmente calda l’atmosfera attorno ad alcune società.

Basti pensare al Napoli, che ha escluso dalla lista Champions League Piotr Zielinski, calciatore simbolo dello Scudetto e delle ultime 8 stagioni. Una sorta di bandiera. Colui che aveva ereditato il ruolo di Marek Hamsik.

Ma il polacco non è l’ultimo ad aver portato riflessioni interne ad un club di Serie A. Infatti, il Frosinone starebbe valutando l’ipotesi di “punire” uno dei suoi tesserati, dopo il rifiuto al trasferimento in Serie B.

Frosinone, giallo Caso: ora rischia di finire in tribuna

Giuseppe Caso è stato protagonista dell’ultimo giorno di mercato del Frosinone. In realtà, il club gialloblu avrebbe voluto impiegare le ultime ore a disposizione per cedere qualche pedina e qualche esubero. Tuttavia, sono saltate diverse trattative. Tra cui quella del classe 1998.

L’attaccante di Torre Annunziata è stato inseguito per diverse settimane da Palermo e Cremonese, ma neanche nell’ultimo giorno della finestra invernale di mercato si è convinto a lasciare il Frosinone.

Il club non ha preso bene l’atteggiamento del tesserato e, assieme ad altri calciatori che avrebbero dovuto lasciare la città il 1 febbraio, ha deciso di escluderli dalla lista dei convocati del prossimo match di campionato. Infatti, Caso, Baez e Bidaoui non prenderanno parte alla gara contro il Milan. Anche Di Francesco ha commentato la situazione: “Se ne occuperà il direttore in una conferenza – ha spiegato il mister alla vigilia del match – Tutti e tre erano in procinto di partire e non saranno convocati”. Il rischio è che per Caso, così come per gli due compagni, il Frosinone decida di metterli fuori rosa per il resto della stagione.