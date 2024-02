Rapporto Leao-Pioli, parla il portoghese: “Un po’ strano”

Milan, Rafael Leao parla del suo rapporto con Stefano Pioli

“Il rapporto con Pioli? All’inizio è stato un po’ strano, ma ha capito come aiutarmi e io ho capito come aiutare lui, siamo molto vicini, lui mi vuole bene e io voglio bene a lui. E’ una persona che vuole portarmi al top”.

Così ha parlato Rafael Leao ai microfoni di ‘DAZN’ a pochi minuti dal fischio d’inizio di Frosinone-Milan. Il club rossonero è a caccia della terza vittoria in trasferta e punta a conquistare tre punti preziosi in ottica Champions League. Leao ha parlato del momento che sta attualmente vivendo e delle difficoltà realizzative, con solo tre reti siglate fino ad ora in questo campionato.

“La squadra mi sostiene, anche l’allenatore, cerco di aiutare sempre la squadra, anche quando non faccio gol. So la responsabilità che ho, ma non sento la pressione, sono tranquillo e penso al bene della squadra. secondo me stiamo facendo bene” ha affermato. “Manca il gol? Il gol arriva, non bisogna forzare, cerco sempre di giocare con la squadra. Ogni gara un attaccante deve giocare per la squadra e se gioca per la squadra il gol arriva”.