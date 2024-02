Rabiot all’Inter e l’addio di Barella: servono 80 milioni

S’infiamma il Derby d’Italia tra Inter e Juventus anche sul mercato: nuovi rumors sul futuro di Rabiot e Barella

L’Inter avanza e vede il traguardo vicino per Taremi e Zielinski. Due parametri zero da tempo sotto la lente d’ingrandimento dei nerazzurri e adesso a un passo dalla firma.

Oltre al bomber iraniano che lascerà il Porto, anche sul polacco è ormai certificata la rottura con il Napoli dopo il mancato inserimento nella lista per la fase a eliminazione diretta della Champions League. Nessuna speranza per il rinnovo e Inter pronta a definire la trattativa con gli agenti del centrocampista per l’arrivo da svincolato a luglio alla corte di Simone Inzaghi. Marotta e Ausilio potrebbero però non fermarsi a Taremi e Zielinski, con la dirigenza interista che ha chiesto informazioni all’entourage di Adrien Rabiot sulla situazione appunto del francese.

Calciomercato Juventus, l’Inter pensa a Rabiot se parte Barella

Domani Rabiot sarà uno dei protagonisti del match scudetto tra Inter e Juventus, con Allegri che ritrova l’ex PSG dopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo nelle ultime due partite.

Il Derby d’Italia s’infiamma quindi anche sul mercato, anche se il nazionale transalpino – come riporta ‘Tuttosport’ – preferirebbe lasciare l’Italia a fine stagione in caso di mancato rinnovo con la ‘Vecchia Signora’. La dirigenza della Continassa rimane comunque fiduciosa sul rinnovo del giocatore e il discorso sarà approfondito in Primavera sul possibile e nuovo accordo con il pilastro della mediana di Allegri. Rabiot lo scorso giugno aveva allungato di un altro anno il proprio rapporto con la Juve e percepisce un ingaggio oltre i 7 milioni di euro a stagione. Il francese in casa Inter potrebbe essere il sostituto di Barella, se l’Inter dovesse sacrificare l’ex Cagliari sull’altare dei conti e del bilancio.

Servirebbero almeno 80 milioni per l’addio del nazionale azzurro, da qui nasce anche l’interesse per Rabiot con Marotta a caccia di nuove opportunità di livello dopo Taremi e Zielinski.