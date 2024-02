DIRETTA Serie A, Bologna-Sassuolo: segui la cronaca LIVE

Bologna-Sassuolo chiude il palinsesto delle gare del sabato della ventitreesima giornata di Serie A

Sfruttare la sconfitta della Fiorentina per sorpassare i Viola in classifica e raggiungere momentaneamente il quarto posto in classifica. Con questi presupposti, il Bologna ospita questa sera allo Stadio Renato Dall’Ara il Sassuolo. Reduce dal bel pareggio in casa del Milan, la squadra allenata da Tiago Motta ha ricevuto in dote importanti rinforzi dal calciomercato invernale.

Con Jens Odgaard subito a disposizione dei rossoblu, i felsinei cercano una vittoria che manca ormai da cinque partite. Reduce da due sconfitte consecutive contro Juventus e Monza, l’undici di Alessio Dionisi dovrà fare i conti con numerose assenze. Domenico Berardi si è operato al ginocchio, mentre Matheus Henrique dovrà saltare la sfida odierna per squalifica. Le ultime cinque sfide disputate nel capoluogo emiliano si sono concluse con due vittorie dei padroni di casa e tre della squadra ospite. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Bologna-Sassuolo

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Thorstvedt; Castillejo, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

CLASSIFICA SERIE A: