Conte al Milan, Ibra è molto infastidito: ecco cosa ha detto Zlatan sull’ex ct

Le voci di un futuro al Milan di Antonio Conte, al posto di Stefano Pioli a fine ciclo, e soprattutto di un contatto tra Ibrahimovic e l’ex ct non sono piaciute affatto a Zlatan

Il Milan sta vivendo senza dubbio un momento importante di passaggio della sua storia. Stefano Pioli è in bilico, non tanto per i risultati in campionato che hanno deluso, visto che i rossoneri sono comodamente al terzo posto dietro a due squadre che viaggiano a ritmi altissimi e non hanno avuto gli infortuni che si sono visti a Milanello. Un po’ lo è per l’eliminazione in Champions League, in un girone non facile ma visto l’andamento neanche irresistibile. E quella dalla Coppa Italia, in casa per mano dell’Atalanta.

Per tanti comunque c’è la sensazione che sia finito un ciclo, comunque di successo dopo la vittoria dello scudetto e una semifinale di Champions. Antonio Conte resta il nome caldo, quello più acclamato dalla piazza e non solo. È fermo dalla fine dell’avventura col Tottenham, ha rifiutato il Napoli perché non voleva prendere squadre in corsa. Tornare in Italia è la soluzione perfetta per lui, ancora meglio se a Torino o nelle vicinanze, in modo da avere la famiglia sempre a ‘portata’. In queste ore su alcuni organi di stampa è circolata addirittura l’ipotesi Sarri che potrebbe andare via dalla Lazio. Ma intanto tra le indiscrezioni c’è stata anche quella riguardo una chiamata di Zlatan Ibrahimovic allo stesso Conte.

Ibrahimovic infastidito dalle voci su Conte: non lo sente da otto anni

Ieri lo svedese ha preso la parola, confermando categoricamente Stefano Pioli: “È il nostro allenatore e siamo felici di lui”. Una presa di posizione netta, almeno per il presente. E sulla questione legata all’ex ct azzurro, attualmente libero, si aggiunge un altro tassello.

Secondo ‘Il Corriere della Sera’, infatti, Zlatan Ibrahimovic sarebbe rimasto molto infastidito dalle notizie su Antonio Conte al Milan e l’addio di Pioli a fine stagione. La difesa del dirigente svedese arrivata ieri nei confronti dell’attuale tecnico, non sarebbe stata assolutamente di facciata: a chi gli sta vicino Zlatan avrebbe detto di non capire il motivo per cui circolano queste voci, dal momento che il suo ultimo contatto con Conte risalirebbe addirittura al 2016. Otto anni, quindi, senza incontri o appunto contatti.