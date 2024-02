Pioli e Conte-Milan, Ibrahimovic esce allo scoperto

I messaggi che fa filtrare il Senior Advisor di Cardinale sul tecnico emiliano e sul futuro della panchina rossonera

Pioli ha detto che lo annoiano le voci su Conte, e Ibrahimovic scende in soccorso del tecnico emiliano. In via non ufficiale, come riporta ‘Gazzetta.it’, il Senior Advisor di Cardinale ‘vota’ proprio Pioli.

“Pioli è il nostro allenatore e siamo contenti di lui”, il virgolettato che fa filtrare lo svedese e che riporta in primo piano il sito del quotidiano milanese. Sempre Ibrahimovic bolla come pettegolezzi i rumors su Antonio Conte e su lui in azione per portare il salentino sulla panchina rossonera a partire della prossima stagione.