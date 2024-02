Pioli ignora Conte: “Mi annoia parlare di futuro. La verità sul difensore”

Le dichiarazioni del tecnico del Milan in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Frosinone, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A

E’ vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli, che domani affronterà il Frosinone per la ventitreesima giornata di Serie A.

Il Diavolo, lì in una terra di nessuno, troppo lontano dal primo posto e con un buon margine di vantaggio sul quinto, è chiamato a trovare le motivazioni giuste per rialzare la testa dopo il pareggio contro il Bologna.

Pensare allo Scudetto è forse un’utopia, ma forse l’unico modo per avere le giuste motivazioni per non staccare la testa: “L’obiettivo è vincere tutte le partite – afferma il mister in conferenza stampa, rispondendo ad una domanda di Calciomercato.it – Non possiamo pensare ad altro”.

Il tecnico conferma poi di credere nella sua squadra, dopo il pareggio con il Bologna – “E’ evidente che Inter e Juventus stiano facendo un percorso migliore. E’ giusto che ci si aspetti che si possa vincere lo Scudetto, sappiamo quali sono le nostre qualità, ma quando non ci esprimiamo al meglio si deve lavorare di più, come fatto questa settimana. La squadra è consapevole del momento, la stagione è ancora lunga e può darci tante soddisfazioni. Conta solo la partita di domani, non penso sicuramente a Inter-Juventus”.

Inevitabile non parlare del suo futuro. Del futuro della panchina del Milan e delle tanti voci su Antonio Conte: “Non mi dà fastidio, un po’ mi annoiano – taglia corto Pioli -, ma nel calcio moderno è normale. Due miei illustri colleghi hanno annunciato il loro abbandono cinque mesi prima. Quello che conta e che io e i giocatori vogliamo dare tutto fino al termine della stagione. Il resto non mi preoccupa”

Milan, il punto sulla difesa e il centrocampo: Pioli spiega il mercato

Nel corso della conferenza stampa c’è spazio per parlare di calciomercato. Stefano Pioli si aspettava l’arrivo di un nuovo difensore, ma così non è stato: “Cercavamo un difensore pronto e di livello, che conoscesse il calcio italiano e che non bisognava inserire pian piano, ma non si sono create le opportunità e la possibilità di migliorare la squadra. Pellegrino? E’ andato via perché con noi avrebbe fatto fatica, ora preferiamo puntare su Simic, che si farà trovare pronto se servirà”. Non è certo un segreto che l’obiettivo del Diavolo fosse AlessandroBuongiorno e oggi Pioli lo ha fatto capire chiaramente. Il Torino, come è noto, però, ha fatto muro, chiedendo 50 milioni di euro.

Anche a centrocampo nessun colpo. Sarà Ismaël Bennacer il ‘nuovo acquisto’ del Milan in questo 2024 e si darà fiducia a Zeroli: “Il rientro di Bennacer ci far star tranquilli. L’algerino può darci tanto con le sue caratteristiche. Non si è allenatore per due settimane, ma ieri ha ripreso ed è a disposizione anche se non ha un grande minutaggio”.