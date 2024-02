Milan, altro che Conte: ritorno di fiamma da una big italiana

Il Milan potrebbe seriamente cambiare allenatore a fine stagione: oltre a Conte, i rossoneri sarebbero tornati a corteggiare un vecchio pupillo italiano di una big

Chiuso il mercato di gennaio e a caccia di dei propri obiettivi, tanti dei top club italiani stanno già pensando al futuro. La programmazione per la prossima stagione è partita soprattutto per chi ha vissuto qualche problema quest’anno, magari ha cambiato allenatore come Roma e Napoli, oppure potrebbe essere arrivato alla fine di un ciclo come il Milan. Non a caso da diversi giorni, anzi settimane, si sta parlando di quotizioni in risalita per Antonio Conte in rossonero.

Stefano Pioli ha fatto bene in rossonero, anzi benissimo. Lo scudetto, la semifinale di Champions e non solo. In questi mesi tantissimi sono stati gli infortuni che hanno inevitabilmente condizionato la stagione del Milan. Per questo il tecnico salentino ex Tottenham è tornato con forza a far sentire la propria presenza, spettrale per Pioli, in via Aldo Rossi. Di lui si è parlato parecchio anche in chiave Napoli, già rifiutato prima dell’arrivo di Mazzarri perché non voleva prendere squadre in corsa. In estate le valutazioni si azzerano, ma in questo senso De Laurentiis sta pensando pure a Vincenzo Italiano. Un’altra big, però, potrebbe clamorosamente cambiare allenatore a fine stagione, andandosi a intrecciare pure col Milan. Parliamo della Lazio e di Maurizio Sarri, che è in piena lotta Champions in campionato, in semifinale di Coppa Italia e agli ottavi dove troverà il Bayern Monaco.

Sarri può lasciare la Lazio: il Milan torna a corteggiarlo

Come riporta ‘Il Messaggero’ in edicola oggi, a fine anno ci saranno valutazioni reciproche, quindi sia da parte della Lazio che di Maurizio Sarri. Il tecnico ha detto più volte di essere anche disposto a chiudere la carriera in biancoceleste, spinto da uno slancio emotivo che alla base ha un reale e sincero legame. Ma il (non) mercato di gennaio, ma non solo, hanno fatto sorgere qualche dubbio in lui. Perché dopo lo scorso anno chiuso al secondo posto, il progetto non è decollato e non si è sentito seguito.

Non solo, perché intanto Sarri ha cambiato anche agente e in questi giorni – dopo la Supercoppa in Arabia -, secondo il quotidiano il Milan sarebbe tornato a corteggiarlo. Già in passato infatti il mister nato a Napoli, ma toscano in tutto e per tutto, era stato vicino al Diavolo. Sulla carta, per filosofia e dna votati al bel gioco, sarebbe il binomio perfetto e potrebbe tornare a essere una possibilità. Tra le opzioni eventuali per Sarri c’è anche la Fiorentina, nel caso in cui dovesse andare via Italiano (magari destinazione Napoli), con cui si riavvicinerebbe anche a casa. E la Lazio? C’è qualche suggestione legata agli ex, dal sempre presente Conceicao a Lionel Scaloni e il Cholo Simeone. Senza dimenticare Igor Tudor, con cui c’erano stati già dei contatti.