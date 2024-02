Palladino studia l’inglese, applaude Galliani e rimanda il nuovo acquisto: “Non è pronto”

Trasferta contro l’Udinese per il Monza di Raffaele Palladino: le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico dei brianzoli

Il Monza si è rimesso in carreggiata dopo le fragorose sconfitte con Inter ed Empoli. Domenica all’U-Power Stadium contro il Sassuolo è arrivata una vittoria fondamentale per gli uomini di Raffaele Palladino, che guarda con ottimismo al proseguo della stagione.

Forte anche di un mercato di gennaio che ha soddisfatto il giovane allenatore campano. Palladino nella conferenza stampa pre Udinese ringrazia il Ceo Galliani e la dirigenza: “Avevo richiesto dei giocatori con determinate caratteristiche e la società mi ha accontentato. Devo ringraziare Galliani, Modesto e Franco – le parole di Palladino prima della trasferta in Friuli – Ci manca un centrocampista? Il nostro centrocampo si completa come reparto. Sono felice dei quattro centrocampisti che ho a disposizione”. Sui nuovi: “Djuric è già molto presente nello spogliatoio, dà una mano e motiva anche i più giovani. Zerbin ha una voglia di fare i buchi a terra, Maldini lo vedo bene in allenamento. Si sono inseriti tutti alla grande”.

Palladino prima di Udinese-Monza: “Popovic dalla prossima settimana con la squadra”

Ci vorrà invece un po’ di pazienza sul baby Popovic: “Per il momento non si è allenato con la squadra, non è pronto, veniva praticamente da sei mesi di inattività. Ancora non riesce a sostenere una seduta completa con il gruppo, gli abbiamo pianificato un lavoro personalizzato con l’obiettivo di ripotarlo nella migliore condizione. Dalla prossima settimana si aggregherà al gruppo”, spiega Palladino alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it.

Il tecnico biancorosso ritroverà probabilmente Gagliardini per il match di domani pomeriggio: “L’infortunio alla caviglia gli ha dato più fastidio del previsto, all’inizio sembrava una cosa leggera. Ieri però l’ho visto meglio e oggi tornerà in gruppo. Se non ci saranno intoppi sarà a disposizione. Vignato? Ha sempre questo problema agli adduttori, stiamo cercando di recuperarlo nel minor tempo possibile, ma non è facile. Vedremo nelle prossime settimane”.

Palladino è uno degli allenatori più ricercati nel mercato delle panchine e nel suo futuro potrebbe esserci anche un’esperienza lontano dalla Serie A. Il mister del Monza sta studiando l’inglese per migliorare la comunicazione all’interno dello spogliatoio, ma non solo in previsione di eventuali e nuove esperienze professionali: “Stiamo cercando di impararlo insieme al mio staff. È importante perché ti fa crescere e magari in futuro ne avrò bisogno”, conclude Palladino.