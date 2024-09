Hanno scelto: Icardi torna in Italia per lo scudetto

Centravanti cercasi alla Juventus per la seconda parte di stagione: ecco l’ipotesi del ritorno in Serie A nel mercato invernale dell’ex Inter Mauro Icardi

L’attacco della Juventus praticamente solo sulle spalle di Dusan Vlahovic. Milik resta sempre ai box e Thiago Motta non al momento non ha a disposizione il polacco come vice del numero 9 nel proprio scacchiere tattico.

Il serbo così sarà chiamato agli straordinari nel prossimo ciclo di partite dopo il ritorno dalla sosta per le nazionali tra Empoli, PSV Eindhoven in Champions League e nel big match di campionato contro il Napoli dell’ex Antonio Conte. Milik ha qualche speranza di rientrare proprio con i partenopei, ma in queste prime partite Thiago Motta ha avuto il solo Vlahovic a disposizione per le rotazioni nel settore offensivo. Nico Gonzalez può rappresentare un piano B all’occorrenza, con il nuovo acquisto che ha agito da centravanti nel finale di gara contro la Roma.

Calciomercato Juventus, addio Milik a gennaio: Icardi come vice Vlahovic

La Juventus intanto si interroga sul futuro di Milik, in attesa che il polacco possa recuperare la migliore condizione dopo l’operazione al menisco del ginocchio dello scorso giugno.

L’attaccante polacco si giocherà la conferma in questi mesi e a gennaio potrebbe anche salutare la compagnia se non dovesse dare le necessarie garanzie a livello fisico. Con un’offerta intorno ai 10 milioni di euro il Dt bianconero Giuntoli darebbe il via libera alla cessione di Milik, per poi sfruttare il tesoretto per consegnare a Thiago Motta un nuovo vice Vlahovic. Nel sondaggio su Telegram lanciato da Calciomercato.it, i tifosi della Juventus non scartano la permanenza dell’ex Napoli e Marsiglia con il 28%, preferendo però il ritorno in Italia di Mauro Icardi che è stato votato dal 31 per cento degli utenti.

L’ex capitano dell’Inter potrebbe perdere il ruolo da protagonista al centro dell’attacco del Galatasaray dopo l’arrivo di Osimhen e valuterebbe in questo scenario un eventuale (anche se non semplice visto l’oneroso ingaggio del bomber argentino) ritorno in Serie A. Con il 24% delle preferenze nel sondaggio troviamo invece lo svincolato Martial, a chiudere con il 15 per cento c’è invece il ‘Cholito’ Simeone.