Serie A: De Rossi ferma la Juventus, l’Udinese vola in testa

Ecco come si è concluso il terzo turno di Serie A, che ha visto scendere in campo in serata Juventus-Roma e Udinese-Como

La Roma di Daniele De Rossi, che lancia Alexis Saelemaekers dal primo minuto, riesce a fermare la Juventus di Thiago Motta sullo 0 a 0.

Poche emozioni soprattutto nella prima frazione di gioco. Poi nella ripresa entrano Koopmeiners e Conceicao e i bianconeri appaiono più vivaci. E’ soprattutto il portoghese a rendersi pericoloso, con la sua agilità. La Roma risponde mandando in campo Paulo Dybala e l’altro nuovo acquisto Kone e nel finale sfiora il gol con Angelino. Il risultato però non si sblocca.

Juventus-Roma 0-0

Udinese-Como, bianconeri di misura: decide Brenner

Nell’altra sfida della serata, al Bluenergy Stadium di Udine sono i padroni di casa ad imporsi, battendo il Como uno a zero. La rete che permette ai bianconeri di conquistare i tre punti è di Brenner. Nel finale i lombardi hanno la possibilità di pareggiare la sfida, ma dal dischetto Cutrone sbaglia e l’Udinese può esultare. Con questo risultato così i friulani raggiungono Inter, Torino e appunto Juventus in testa alla classifica.

Udinese-Como 1-0: 43’ Brenner (U)

Classifica di Serie A:

Inter, Juventus, Udinese e Torino punti 7; Napoli e Verona 6; Empoli 5; Genoa, Parma e Lazio 4; Fiorentina, Atalanta e Lecce 3; Roma, Bologna, Monza, Cagliari e Milan 2; Venezia e Como 1.

* una gara in meno