Dall’Inter alla Juve: l’erede di Vlahovic è realtà

La Juventus valuta la possibilità di aggiungere alla rosa un nuovo vice di Dusan Vlahovic durante il mercato di riparazione

Attualmente in testa al campionato insieme a Torino e Udinese, Inter e Juventus – come da pronostici alla vigilia di questa stagione – nelle prime tre giornate di campionato hanno subito mostrato le proprie serie intenzioni nella corsa allo scudetto. Tra pochi giorni entrambe le formazioni scenderanno in campo, impegnate in due trasferte insidiose: i nerazzurri a Monza, mentre i bianconeri in casa dell’Empoli.

Anche sul mercato tra i due club si preannuncia un duello incandescente. Inter e Juve, infatti, negli ultimi giorni sono state accostate ad un calciatore in particolare, il cui contratto andrà in scadenza al termine di questa stagione. Un attaccante tra i più ambiti in Europa, le cui potenzialità potrebbero far comodo sia all’una che all’altra squadra. Si tratta di Jonathan David, centravanti canadese sbarcato al Lille nel 2020 per raccogliere l’eredità di Victor Osimhen. Proprio come il nigeriano, dopo la Francia il classe 2000 potrebbe far tappa nel campionato italiano per completare il suo percorso di crescita.

Il club nerazzurro, specialista degli ultimi anni nei colpi a parametro zero, lo segue da diverso tempo. Il calciatore, per via dell’età ancora molto giovane, rientra perfettamente nei parametri fissati da Oaktree. A rovinare le speranze di Marotta e Ausilio, però, potrebbe essere proprio la Juventus. Come fatto lo scorso inverno con Djalo, Cristiano Giuntoli potrebbe mettere il bastone tra le ruote ai rivali anticipando di sei mesi il colpo bianconero, anche a costo di dover prima trattare con i francesi e poi pagare il cartellino del giocatore per il trasferimento a titolo definitivo.

Calciomercato Juve e Inter: David scelto come vice Vlahovic

Ad ogni modo, l’impressione è che sia nell‘Inter che nella Juventus Jonathan David, almeno inizialmente, verrebbe considerato come un elemento della rosa in alternativa ai titolari.

Il club nerazzurro in avanti perderà a fine stagione Correa ed Arnautovic a costo zero, ma si ritroverà comunque gli insostituibili Lautaro e Thuram con Taremi alle loro spalle. I bianconeri, invece, vorrebbero muoversi per un vice di Dusan Vlahovic che possa fornire maggiori garanzie fisiche rispetto a Milik. A questo proposito, abbiamo chiesto agli utenti di Calciomercato.it di indicare una preferenza in avanti nel caso in cui la Juve dovesse anticipare a gennaio l’investimento. Schiacciante, in tal senso, è stata la vittoria di David con il 45,9%, preferito anche ad Icardi e Simeone.

Sondaggio Juventus – Calciomercato.it