La Juve non si ferma, ecco Koopmeiners: tutto deciso

Il centrocampista olandese è il primo nome sulla lista di Cristiano Giuntoli per la prossima estate

Con un inaspettato colpo di scena, la Juventus ha chiuso il mercato di gennaio regalando ai suoi tifosi un acquisto a sorpresa. Nel momento in cui le entrate bianconere sembravano essersi fermate al ‘solo’ acquisto di Tiago Djalò, soffiato all’Inter con un’operazione a titolo definitivo, ecco che Cristiano Giuntoli ha messo in piedi in poche ore anche i negoziati per portare in Italia Charly Alcaraz.

Il centrocampista argentino è stato prelevato dal Southampton con una trattativa lampo: prestito oneroso da 4 milioni di euro e diritto di riscatto nelle mani dei bianconeri fissato sui 50 milioni circa. Una cifra sicuramente molto elevata, ma sulla quale la Juventus avrà tempo e modo di ragionare. Dovrà essere infatti l’ex Racing de Avellaneda a dimostrare in campo le sue qualità, cercando di offrire a Massimiliano Allegri una soluzione in più in un reparto che non è stato certo fortunato da inizio stagione ad oggi.

Il rendimento di Alcaraz potrebbe tra l’altro indirizzare il mercato bianconero della prossima estate. Qualora la Juve decidesse infatti di esercitare l’opzione per il riscatto, ipotizzando contestualmente anche il rinnovo di Adrien Rabiot, difficilmente vi sarebbe spazio in entrata per altri colpi. In caso contrario, invece, potrebbe riaccendersi la pista già molto calda che porta a Teun Koopmeiners con l’Atalanta.

Calciomercato Juve, scelto Koopmeiners per l’estate

Nel sondaggio lanciato questa mattina sui canali social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti su quale centrocampista dovrebbe puntare la Juventus la prossima estate.

Koopmeiners, con il 43% dei voti, è stato in assoluto il più cliccato. Un calciatore per il quale Giuntoli stravede, ma legato ad una valutazione molto alta da parte dell’Atalanta che potrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro. Alle sue spalle il preferito è stato Milinkovic-Savic con il 29%, pronto a tornare nel campionato italiano dopo un’esperienza non troppo esaltante all’Al-Hilal in Arabia Saudita. Si dividono gli ultimi due posti il riscatto di Alcaraz al 19% e il ritorno di fiamma per Samardzic al 9%.