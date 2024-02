Il Lecce è lo spauracchio di questa squadra: i dati non mentono

Il Lecce è il vero e proprio ‘spauracchio’ di questa squadra: i numeri parlano chiaro, la statistica che fa sognare i tifosi salentini.

Il Lecce sta vivendo una vera e propria favola in Serie A: gli uomini di D’Aversa, infatti, sono riusciti sostanzialmente sempre a stare lontani dalla zona retrocessione e, per questo motivo, i salentini sono riusciti sempre a compiere un campionato sereno, senza intoppi, in cui il tecnico è riuscito anche a valorizzare tantissimi talenti presenti in rosa.

Un successo sotto tutti i punti di vista, che parte dai colpi geniali di Pantaleo Corvino, passando per l’ottimo lavoro del tecnico e, ultimi ma non per importanza, della rosa che si è messa a disposizione di un progetto serio e con basi solide.

Per questo motivo i salentini rappresentano un vero e proprio spauracchio per tutti coloro che devono scendere in campo. Una squadra su tutti ne è la prova e lo dimostrano le statistiche che arrivano direttamente dal passato.

Lecce, numeri impressionanti contro la Fiorentina: i dati

Il Lecce contro la Fiorentina ha vinto nove partite sulle trentuno disputate in totale contro i gigliati, a cui hanno fatto seguito undici sconfitte ed undici pareggi: soltanto contro l’Udinese i pugliesi sono riusciti ad ottenere un numero maggiore di vittorie tra tutte le squadre che si sono iscritte al campionato di Serie A quest’anno, ossia undici.

Non è un periodo molto semplice, tuttavia, per i salentini che hanno ottenuto soltanto un punto nelle ultime sei gare di campionato, un periodo non semplice dal quale la compagine di D’Aversa dovrà provare necessariamente a rialzarsi: potrà farlo questa sera allo stadio di Via Del Mare, con l’obiettivo di ripartire per tornare a macinare punti.