HIGHLIGHTS | Rimonta folle del Lecce: Champions lontana per la Fiorentina

La Fiorentina prima rimonta e poi si fa rimontare contro il Lecce al Via del Mare: succede di tutto

La Fiorentina prima rimonta e poi si fa rimontare nell’anticipo della 23esima giornata di Serie A, che si concluderà lunedì sera con la sfida tra Roma e Cagliari. A Lecce i padroni di casa vincono 3-2.

I viola restano a secco di vittorie per la quarta gara consecutiva, anche se fino al 90′ conducevano per 1-2. Poi, nel recupero, succede di tutto e il Lecce non solo trova il pari, ma addirittura vince la partita, conquistando preziosissimi punti nella corsa salvezza. Il primo tempo si era concluso con i padroni di casa in vantaggio grazie alla rete di Oudin su punizione, con colpevole complicità della barriera viola. Poco dopo Krstovic aveva colpito il palo, sfiorando il raddoppio.

Nel secondo tempo la Fiorentina trova subito il pari con il neo entrato Mandragora, poi Beltran porta in vantaggio la viola sfruttando il clamoroso errore di Falcone. Sembra tutto fatto e addirittura i toscani sfiorano il tris con Belotti, che alla sua prima con la maglia della Fiorentina sfiora subito il gol, colpendo la traversa con una zampata. Al 90′ Piccoli trova il pari di testa su campanile causato da Nzola. E due minuti dopo Dorgu sfrutta una respinta di Terracciano e infila il pallone all’incrocio dei pali.

Fiorentina ko, la Champions più lontana

La sconfitta di Lecce è la terza nelle ultime quattro giornate per la formazione viola. Un brusco stop in ottica corsa Champions League, con la Roma che contro il Cagliari può ulteriormente allungare il proprio vantaggio.

Vittoria preziosissima invece per il Lecce, che con i tre punti conquistati si allontana momentaneamente dalla zona calda e si porta a 6 punti di vantaggio da Udinese, Verona e Cagliari, tutte appaiate a 6 punti. La squadra di D’Aversa torna quindi a vincere dopo tre sconfitte consecutive.

Lecce-Fiorentina 3-2

Marcatori: Oudin (L) 17′, Mandragora (F) 50′, Beltran (F) 67′, Piccoli (L) 90′, Dorgu (L) 92′

CLASSIFICA:

Inter* punti 54; Juventus 53 punti; Milan 46; Atalanta* 36; Roma 36; Lazio* e Fiorentina 34; Bologna* 33; Napoli* 32; Torino* 31; Genoa e Monza 28; Lecce** 24; Frosinone 23; Sassuolo* 19; Udinese, Verona e Cagliari 18; Empoli 17; Salernitana 12.

*una partita in meno

**una partita in più