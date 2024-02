Classifica stravolta: cambia tutto sulla penalizzazione

Continuano ad arrivare novità importanti su potenziali penalizzazioni di classifica in Premier League. La situazione del Nottingham Forest

Siamo ormai abituati a vedere i famigerati asterischi presenti in classifica, che indicano una penalizzazione in termini di punti. Lo scorso anno il caso della Juventus ha fatto scuola, mentre nella stagione attuale è il dorato mondo della Premier League a dover fare i conti con problematiche non da poco.

Nei mesi scorsi ha tenuto banco il caso dell’Everton, penalizzato di ben 10 punti in classifica, mentre da qualche tempo a preoccupare i tifosi è anche la vicenda relativa al Nottingham Forest, uno dei due club finiti nel mirino per aver violato le rigide norme del Fair Play Finanziario.

Si tratta di normative che rendono possibile al massimo un passivo di 105 milioni di sterline in un triennio, una cifra che però si abbassa ulteriormente per le società che arrivano dalla Championship. Una casistica che riguarda proprio il Nottingham Forest, finito nell’occhio del ciclone mediatico.

Come evidenziato dall’Inghilterra il club britannico utilizzerà ogni ‘strada potenziale’ per evitare l’udienza del PSR finchè l’appello dell’Everton non sarà completato.

Il Nottingham Forest non ci sta: il piano contro la penalizzazione

L’esperto di finanza Kieran Maguire, a ‘Football Insider’ ha spiegato che il team legale del Forest lavorerà dietro le quinte per ritardare una detrazione di punti in stagione.

Potenzialmente il Nottingham rischia una penalizzazione simile a quella dell’Everton in caso di colpevolezza, ma Maguire ha ammesso: “Da quello che so, il team legale di Forest utilizzerà tutte le possibili strade per ridurre la possibilità di una detrazione di punti in questa stagione. Questo è quello che normalmente i vostri consulenti legali vogliono fare perché c’è incertezza sul caso dell’Everton e quindi in teoria c’è incertezza sulla chiarezza delle regole”.

Un caso quello dell’Everton che sta sostanzialmente creando un precedente su quella che nel caso sarebbe una adeguata penalizzazione. Qualora infatti si arrivasse ad una situazione analoga ci vorrebbero inevitabilmente analoghe sanzioni. Intanto il team legale del club è al lavoro.