Roma, Celik in uscita: ecco la situazione | CM.IT

Dopo aver chiuso l’operazione Baldanzi, la Roma sta provando a definire anche la partenza di Celik. Il Marsiglia è in pole ma occhio alle possibile sorprese

Uno dei club più attivi in questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato è sicuramente la Roma che ha messo le mani su Tommaso Baldanzi. I giallorossi, però, sono molto attivi anche sul fronte cessioni.

Ufficializzata la partenza di Belotti, la Roma continua a lavorare anche alle altre uscite. Dopo aver trovato l’accordo con il Sassuolo per il prestito di Kumbulla, i capitolini stanno ora trattando con il Marsiglia la cessione di Celik. Il club francese, allo stato attuale della situazione, è in pole position nella corsa al laterale della Roma, pur non avendo ancora chiuso l’affare. Prima di affondare definitivamente il colpo, infatti, il Marsiglia deve cedere Clauss. Un dettaglio non irrilevante che, al momento, preclude la chiusura dell’operazione Celik.

Ecco perché il Galatasaray, da tempo sulle tracce dell’ex terzino del Lille, non è ancora fuori dai giochi. Il club di Istanbul al momento vigila sul da farsi, avendo dalla sua il fattore tempo. La sessione di calciomercato, infatti, chiude in Turchia il 9 febbraio. In caso di fumata nera col Marsiglia, dunque, il club giallorosso potrebbe cedere il calciatore al Galatasaray anche dopo la deadline fissata per le ore 20 di questa sera. La corsa a Celik, insomma, potrebbe comportare nuovi colpi di scena. Il Marsiglia è avanti e proverà a definire il tutto, il Galatasaray insegue. Clauss è il vero ago della bilancia.