Baldanzi è a Roma: domani sosterrà le visite mediche | FOTO e VIDEO CM.IT

Inizia ufficialmente l’avventura di Tommaso Baldanzi con la maglia della Roma: il fantasista italiano è arrivato nella Capitale

Molto attiva sia sul fronte entrate che su quello uscite, la Roma si sta ritagliando un ruolo da assoluta protagonista in queste ultime frenetiche ore della sessione estiva di calciomercato.

Dopo aver definito l’addio in prestito in Andrea Belotti, i giallorossi hanno chiuso con l’Empoli per Tommaso Baldanzi che è già arrivato a Roma. Dopo che i due club hanno trovato l’intesa sulla base di una valutazione complessiva da 15 milioni di euro, il calciatore è volato nella Capitale. Come documentato da calciomercato.it, Baldanzi è all’Hilton Rome Eur La Lama, dove si sta tenendo l’evento di chiusura del calciomercato invernale organizzato da Asicosp. Nella giornata di domani il fantasista italiano – raggiunto anche dal suo agente Beppe Riso – si sottoporrà poi alle visite mediche di rito prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi.