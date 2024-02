Ribaltone finale, salta l’affare: club furioso e reazione choc

Nonostante i contatti avanzati negli ultimi giorni di mercato, l’attaccante non cambierà squadra

Si è chiuso ufficialmente il calciomercato invernale dopo settimane di indiscrezioni e trattative. Nonostante il tempo avuto a disposizione in questo mese, come da tradizione non sono mancate le operazioni trascinate dai club sino all’ultimo istante disponibile e sfumate per alcuni dettagli.

Tra questi, si è aggiunto alla lunga lista dei trasferimenti mancati quello di Rafa Mir al Valencia. Una trattativa che sembrava ben avviata con il Siviglia, ma che a pochi minuti dalla chiusura ufficiale del mercato invernale è andata in fumo. Una vera e propria maledizione per il centravanti classe 1997 che già in altre occasioni era stato vicino all’addio, salvo poi rimanere per dettagli. Una situazione parecchio simile, ad esempio, rispetto a quanto avvenuto lo scorso settembre con il Milan.

In estate, infatti, Rafa Mir era stato molto vicino ai rossoneri proprio nell’ultimo giorno di calciomercato. Una trattativa che i rossoneri avevano allestito in extremis alla ricerca disperata di un vice Giroud, prima di dirottare definitivamente il proprio interesse su Luka Jovic. Anche in quel caso, come avvenuto in quest’ultima giornata, a cancellare la cessione dell’attaccante spagnolo era stata la posizione del Siviglia che, in assenza di un’alternativa concreta, aveva respinto il tentativo del Milan.

Calciomercato Spagna, salta Rafa Mir al Valencia: tutta colpa del Siviglia

A rovinare le speranze del calciatore che sperava fortemente di poter firmare con il Valencia, infatti, è stato proprio il club andaluso.

Come raccontato da ‘Marca’, il Siviglia – una volta raggiunto l’accordo – avrebbe comunicato di aver cambiato le condizioni precedentemente pattuite. Una decisione drastica che avrebbe fatto scattare l’ira da parte del Valencia, facendo saltare definitivamente il passaggio dell’attaccante. Grandissima delusione anche per lo stesso Rafa Mir che ha rivissuto lo stesso incubo della scorsa estate. Il classe 1997 si è poi presentato presso la sede del club per riversare tutta la sua rabbia rispetto a quanto avvenuto. Il centravanti spagnolo rimarrà in Andalusia in una stagione che sta vedendo la squadra allenata da Quique Sanchez Flores in estrema difficoltà, in piena lotta per non retrocedere in Liga.