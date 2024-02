Nuova proprietà e ritorno clamoroso: ecco Mourinho

Un clamoroso ritorno in panchina per José Mourinho: spunta l’ipotesi per il tecnico portoghese

Reduce dal recente esonero da parte della Roma, José Mourinho potrebbe tornare quasi subito in panchina. E si pensa a un clamoroso ritorno.

Sono passate poche settimane da quando José Mourinho è stato esonerato dalla Roma. E ora, per il tecnico portoghese sostituito da Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa, si profila un clamoroso ritorno. Lo Speciale One, infatti, sarebbe intenzionato a tornare sulla panchina del Manchester United, squadra di cui è stato già allenatore nel biennio dal 2016 al 2018.

Un’esperienza positiva quella del tecnico lusitano alla guida dei Red Devils: in due anni, infatti, ha vinto una Coppa di Lega, una Community Shield e una edizione dell’Europa League. Poi la chiamata del Tottenham e infine l’avventura alla guida della Roma terminata poche settimane fa.

Mourinho può tornare al Manchester United: l’indiscrezione

In particolar modo, come anticipato dal Daily Mail, fonti vicine a José Mourinho riferiscono di uno Special One desideroso di svolgere ancora del lavoro al Manchester United. Tornare alla guida dei Red Devils sarebbe un vero e proprio obiettivo per Mourinho.

Nel caso in cui si presentasse l’occasione, dunque, Mourinho accetterebbe di corsa un ritorno al Manchester United, anche perché particolarmente desideroso di lavorare col nuovo socio di minoranza del club, sir Jim Ratcliffe, considerato l’uomo più ricco del Regno Unito con un patrimonio nel 2023 stimato da Forbes in 22,9 miliardi di dollari.

“La sua ambizione è di tornare allo United, sente di aver ancora del lavoro da svolgere dopo il modo in cui è finita l’ultima volta e ha fatto del ritorno a Old Trafford la propria missione” avrebbe riferito un amico dell’allenatore ex Roma al tabloid inglese. Del resto, da tempo la posizione di Erik ten Hag non è solidissima, visti anche i deludenti risultati maturati finora in questa stagione, col Manchester United che attualmente occupa il nono posto in classifica in Premier League.