“Presto”: dall’addio alla Roma al nuovo club, le ultime su Mourinho

Nella diretta Twitch di Tv Play ha avuto largo spazio José Mourinho tra esonero e futuro

“I risultati sono stati solo un pretesto per cacciare Mourinho”. A Tv Play, Ivan Zazzaroni si scaglia contro i Friedkin per l’esonero del portoghese: “Sanno di calcio come io di curling – ha detto il direttore del ‘Corriere dello Sport’ – Hanno fatto un discorso di immagine. Alla Roma, Mourinho ha lavorato molto sulla tensione, anche quella arbitrale, perché la squadra non ha grandissima personalità. Per questo, secondo lui, aveva bisogno di essere sempre sotto pressione”.

“Avrebbe vinto anche lui contro Verona e Salernitana”, ha aggiunto a Tv Play Zazzaroni prima di svelare che “Mourinho presto parlerà“- Alcuni particolari usciranno presto. Lo volevano mandare dopo Genoa-Roma e lo spogliatoio si è ribellato. I Friedkin sono convinti che hanno una squadra forte, con due campioni del Mondo, ma ha delle carenze”.

Accostato al Napoli, ma De Laurentiis ha subito chiuso la porta, Mourinho sembra avere tante richieste al di là dell’Arabia: “Ha un mercato notevolmente ristretto, visti i suoi 60 anni. Lui pensava di poter concludere il triennio con la Roma. Ma non resterà disoccupato a lungo”.