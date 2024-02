Inter, per Sensi al Leicester siamo ai dettagli: le ultime | CM.IT

Ci siamo per il trasferimento di Stefano Sensi dall’Inter al Leicester in queste ultime ore prima della chiusura del calciomercato invernale.

Come raccolto da Calciomercato.it, si stanno definendo gli ultimi dettagli per la cessione del centrocampista classe ‘94, con il suo agente Riso di ritorno a Milano per chiudere l’operazione. Affare a titolo definitivo: nelle casse del club nerazzurro finiranno poco meno di 3 milioni di euro tra parte fissa e bonus, legati alla promozione in Premier League della compagine allenata da Maresca. L’Inter risparmierà anche circa 2 milioni di euro lordi dell’ingaggio del giocatore, che è in scadenza il 30 giugno con il sodalizio nerazzurro.

Sensi, lo scorso anno in prestito al Monza, firmerà un accordo biennale (con possibile opzione per un altro anno) con le ‘Foxes‘ di Enzo Maresca che lo ha fortemente voluto Oltremanica.

Il centrocampista umbro oggi non si è allenato ad Appiano Gentile e aspetta l’ultimo via libera per volare nel pomeriggio in Inghilterra con un volo privato da Linate. Nella stagione in corso, Sensi ha collezionato appena 65 minuti in tutte le competizioni (è rimasto fuori dalla lista per la fase a gironi di Champions League).