I bianconeri ‘cambiano’ all’intervallo: ecco cosa succede quando rientrano in campo

La statistica che nessuno si sarebbe mai immaginato sui bianconeri: ecco cosa succede, praticamente sempre, dopo ‘intervallo.

L’Udinese sta vivendo una stagione che, tra alti e bassi, conferma quanto la squadra di Cioffi sia potenzialmente in grado di mantenere la categoria. Non sarà però molto facile dal momento che dietro ai friuliani ci sono squadre che stanno spingendo per provare a fare punti salvezza indispensabili.

C’è un dato, però, davvero molto interessante e che, allo stesso tempo, ha a che fare con la forza di questo allenatore e, in generale, della squadra: accade molto spesso durante l’intervallo, quando la squadra ha dimostrato più volte la sua forza, facendo quadrato e trovando le giuste contromisure nei confronti dell’avversario in questione. I numeri, da questo punto di vista, non mentono.

Udinese, ecco cosa succede all’intervallo: i dati

Il dato in questione ha a che fare con i gol realizzati nei quarti di tempo durante l’arco delle partite. Se, infatti, fino a questo momento in stagione, l’Udinese ha realizzato soltanto un gol nei primi 15 minuti di gara, le cose migliorano nel successivo quarto d’ora, con 4 gol realizzati, mentre diminuiscono leggermente a 3 nel quarto d’ora finale del primo tempo.

Durante la ripresa, però, la musica cambia per davvero: quando rientra in campo la compagine bianconera, infatti, nel primo quarto d’ora è riuscita a mettere a segno ben 7 reti, un numero davvero elevatissimo, segnale del fatto che, spesso e volentieri, Cioffi è riuscito a dare i giusti input ed a fare i corretti aggiustamenti.

Dal 60′ al 75′, infatti, il numero rimane davvero molto alto, ossia 5, mentre nel tratto finale della gara vengono messi a segno soltanto 3. Numeri che fanno capire quanto questa squadra si accenda nella seconda parte di gara e, allo stesso tempo, dimostri quanto l’Udinese abbia ancora enormi margini di crescita e di miglioramento.