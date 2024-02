Gaetano a Cagliari: arriva dal Napoli il centrocampista in prestito secco | CM.IT

Tutto sistemato tra Napoli e Cagliari: il classe 2000 Gaetano si trasferisce in Sardegna con la formula del prestito secco

Gianluca Gaetano partirà domani alla volta della Sardegna. Il centrocampista classe 2000 sarà a disposizione di mister Claudio Ranieri per questa seconda parte di stagione.

Dopo l’accelerazione di ieri che vi abbiamo puntualmente raccontato, il Napoli ed il Cagliari hanno trovato l’accordo questa mattina. Operazione in prestito secco: nessun diritto né, ovviamente, obbligo di riscatto. Il patron dei sardi, Giulini, è sceso in campo con il suo omologo De Laurentiis che non era affatto convinto di cedere temporaneamente Gaetano.

Dopo una lunga trattativa mediata dall’agente Mario Giuffredi, si è arrivati alla soluzione: prestito per questo segmento di stagione, con delle importanti garanzie.

Gaetano-Cagliari: il ds Bonato regista dell’operazione

Ripartiamo dalle garanzie. A volere fortemente Gaetano a Cagliari è stato il direttore sportivo dei rossoblu, Nereo Bonato. Il dirigente aveva già avuto il centrocampista a Cremona, apprezzandone particolarmente il talento ma anche la disciplina tattica.

Ha spinto fortemente per chiudere l’operazione, garantendo un impiego costante. Questo è un tasto sul quale il Napoli ha battuto tanto prima di cedere al trasferimento. Il minutaggio deve esser alto, Gaetano deve tornare in azzurro con un’esperienza accumulata di spessore. Quasi un obbligo di impiego per il Cagliari che, così, ha superato le resistenze di De Laurentiis che tra lunedì e martedì ancora aveva posto il veto.

Da domani la nuova avventura per Gaetano, dopo aver accumulato sotto le gestioni Garcia e Mazzarri poco più di 300 minuti (recuperi compresi) distribuiti tra Serie A, Supercoppa, Coppa Italia e Champions League.