Fiorentina scatenata nelle ultime ore di calciomercato: “Commisso mi fa impazzire”

La Fiorentina di Rocco Commisso è senza dubbio una delle società più attive a livello europeo in queste ultimissime ore di calciomercato: andiamo a vedere che cosa ne pensano i tifosi e che cosa sta facendo il club viola

La Fiorentina di Vincenzo Italiano, domenica sera al Franchi, è stata battuta dall’Inter di Simone Inzaghi per 0-1. I Viola, che nell’arco della partita hanno stazionato principalmente nella metà campo avversaria, non sono riusciti a sferrare il colpo decisivo ai nerazzurri nonostante un rigore a favore, poi sbagliato clamorosamente dal rientrante Nico Gonzalez.

Questo trend di gioco senza concludere della Fiorentina sta andando avanti gara dopo gara in questa stagione ed è forse per questo che, nella serata di ieri, la dirigenza del club toscano ha accelerato per portare al Viola Park Andrea Belotti, centravanti ex Torino in uscita dalla Roma ora nelle mani di Daniele De Rossi. Non solo, la prima squadra di Firenze è in trattative, molto molto intense, con il Genoa per portare al Franchi uno dei giocatori di maggior impatto della prima parte di questa stagione: parliamo di Albert Gudmundsson.

La Fiorentina accelera sul mercato: le reazioni sui social

Queste ultime ore di calciomercato potrebbero quindi tingersi anche di viola nel caso in cui la Fiorentina dovesse accelerare e affondare in maniera decisiva per Albert Gudmundsson, stella del Genoa di Alberto Gilardino. Una trattativa che potrebbe portare uno dei giocatori più impattanti della Serie A finora e che ha vissuto diversi commenti anche sui social come affermato ad esempio da una tifosa su X: “Commisso mi fa impazzire purtroppo il suo lavoro lo sa fare molto bene, da qui alle 8 rilancerà di milione in milione invece di offrire direttamente quanto vuole il Genoa“.

Ma c’è anche chi sta criticando le mosse che la società toscana sta operando in sede di calciomercato: “La Fiorentina sta impazzendo, vuole aggiungere altri 2-3 giocatori offensivi a un reparto onestamente già ampio, mentre ha una difesa degna da lotta per la salvezza. Commisso e i suoi amici non capiscono niente di calcio, al massimo sono esperti di infrastrutture“.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET SULLA FIORENTINA

Ma veramente questi hanno una scritta gigante con il nome di Commisso? A confronto De Laurentiis è una persona umile e modesta https://t.co/0GeIumxUtg — chourmø (@chourmo_oi) January 31, 2024

Commisso discreto come Balotelli pic.twitter.com/XJs9dCLgb7 — 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐫𝐢𝐨 ☠️ | baldanzoso (@ASefardito) February 1, 2024

Commisso mi fa impazzire purtroppo il suo lavoro lo sa fare molto bene, da qui alle 8 rilancerà di milione in milione invece di offrire direttamente quanto vuole il genoa https://t.co/8rxTnrDzwK — becky; torero camomillo (@rebemoriss_) February 1, 2024